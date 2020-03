Demonstration mod budgetlov

Rødovre Kommune kan ikke låne penge til en øget klimaindsats på grund af Budgetloven. Derfor inviterer Enhedslisten nu til demonstration den 14. marts klokken 15 foran Rådhuset. Billedet her er fra en anden demonstration samme sted. Foto: Arkiv

DEMONSTRATION Alt for længe har kommuner og regioner været begrænset i deres muligheder for at investere i velfærd og klima. Det mener i hvert fald Enhedslisten, der inviterer til stor demonstration den 14. marts foran Rådhuset.

Af André Bentsen

Siden 2011 har Budgetloven betydet, at de danske kommuner og regioner har sparet 32 milliarder kroner.

Ifølge Enhedslisten betyder det, at når dine børn mangler en ekstra pædagog i institutionen eller ældre mangler en ekstra SOSU’er, så skyldes det blandt andet Budgetloven.

Derfor kalder partiet til demonstration i håb om at presse politikere til at skrotte eller lempe loven.

Alle politiske partier i Rødovre Kommune er blevet kontaktet og inviteret til at støtte op om demonstrationen.

“Hvis kommunen ikke overholder loven, bliver vi påført sanktioner, der igen betyder færre penge til velfærd. Kommunerne budgetterer ikke til stregen, men under stregen. Siden budgetloven og frem til 2017 har kommuner budgetteret 31,5 milliarder kroner mindre, end de havde mulighed for,” siger Peter Mikkelsen (Ø).

Bæredygtig klimaindsats

Samtidig har kommunerne forbrugt 23 milliarder kroner mindre end budgetteret af frygt for at overskride rammerne, vurderer han.

“Budgetloven begrænser kommunerne i at tænke stort. Den tvinger kommunerne til at tænke i mindre. Det betyder færre penge til velfærd, ringere service og færre ansatte til at udføre velfærden. Borgerne oplever dårligere service, de ansatte skal løbe hurtigere og oplever mere stress,” siger Peter Mikkelsen og tilføjer:

“Kommunerne har sværere ved at vedtage en foregribende indsats, hvor indsatsen koster penge nu, men hvor pengene tjenes ind over årene, når indsatsen gør sin virkning.”

Enhedslisten så gerne, at Rødovre Kommune overvejede at låne penge til bæredygtig klimaindsats på grund af den negative indlånsrente.

Selvom kommunerne kan låne pengene, må kommunerne ikke bruge pengene, for så overskrider de anlægsloftet.

“Rødovre Kommune har henvendt sig til Klima-, energi- og forsyningsmini-

ster Dan Jørgensen for at få lov til at sætte kommunale solcelleanlæg på kommunens bygninger. Det må vi ikke, for det koster 1,8 milliarder kroner.Penge som ministeren ikke

har. Der forvrider konkurrenceevnen, men det gavner klimaet,” slutter Peter Mikkelsen.