Danske webshops rammes af coronavirus

Sponsoreret indhold Coronavirussen har ramt de danske webshops. Det er dog ikke alle, der oplever tilbagegang - tværtimod oplever flere fremgang. Hvem er vinderne og taberne?

Det kommer næppe som en nyhed for nogen, at Danmark i øjeblikket er hårdt ramt af coronavirussen. Det gælder ikke mindst online, hvor danske webshops nu også mærker til konsekvenserne af virussen. Det er dog langt fra alle webshops, der oplever negative konsekvenser – tværtimod er der flere webshops, der oplever fremgang.

Disse webshops er ramt på omsætningen

Starter vi med at se nærmere på de webshops, der er ramt på omsætningen, så gælder det især webshops, der sælger varer, der er ”nice to have”, men ikke ”need to have”. Det kan f.eks. være luksusvarer såsom danske ure, designermøbler, smykker og lignende. Også rejsebranchen er selvsagt hårdt ramt.

Årsagen er selvfølgelig, at ingen i øjeblikket kender til den fremtidige situation, og samtidig har flere allerede oplevet at miste deres job, eller sidder derhjemme uden løn. Samfundet og erhvervslivet står stille, og derfor har danskerne valgt at lukke pengepungen i. Sådan da.

Øget omsætning hos andre

For alt imens nogle webshops oplever større fald i omsætningen, er der andre webshops, der oplever øget efterspørgsel. Det gælder f.eks. de webshops, der tilbyder varer indenfor hobby og underholdning. Her skal årsagen selvfølgelig findes i, at vi nu sidder derhjemme bag lukkede vinduer og døre, og derfor skal have tiden til at gå. Her slår køb af online underholdning og hobbyartikler to fluer med et smæk; forbrugerne kan både bruge tid på selve købet online, og efterfølgende også på den underholdning eller hobbyartikel, de har købt.

En anden online butik, der har oplevet stor fremgang, er nemlig.com. Her har man mærket til, at danskerne foretrækker at blive hjemme og foretage sine dagligvareindkøb online fremfor at stå i kø i det lokale supermarked. Det har bl.a. betydet, at nemlig.com har ansat 200 nye medarbejdere.

Hvad bringer fremtiden for de danske webshops?

Hvordan det kommer til at gå de danske webshops i fremtiden, afhænger i høj grad af, hvordan situationen omkring coronavirussen udvikler sig. Så længe, at forbrugerne lever i uvished, vil vi med al sandsynlighed kun se onlineforbruget dale yderligere. Virksomheder som nemlig.com – og for den sags skyld Aarstiderne, der sælger måltidskasser – vil formentligt stadig opleve fremgang, mens øvrige online webshops går en mere uvis fremtid i møde.

Forbrugsvanerne ventes først at ændre sig, når der er kommet styr på coronasituationen; f.eks. hvis der bliver udviklet en vaccine mod corona. Først til den tid vil de danske webshops endelig kunne ånde lettet op.