Dagbog fra hjemmeplejen

Klokken er 9.16, da tillidsmand Heidi Kelm Jensen får tændt sin computer på kontoret i Rødovre Kommune. Inden da har hun allerede været på mailen hjemmefra flere gange og snakket med kollegaer fra andre faggrupper. "Det er en vild tid," siger Heidi på vegne af alle dem, der holder Danmark kørende.

Coronavirus Møder over nettet, masser af parkeringspladser, men mangel på værnemidler. Intet er som det plejer i Rødovres hjemmepleje lige nu. Vi har fulgt i hælene på fællestilidsmand, Heidi Kelm Jensen på hendes tur rundt i Rødovre, der på ingen måder ligner sig selv.

Af André Bentsen

Det var en stolt tillidsmand, der søndag morgen tog imod borgmesterens ros til kommunens plejepersonale via Rødovre Lokal Nyts hjemmeside.

En ros hjemmeplejen, som hun står i spidsen for, deler med kolleager på døgnpladser og pædagoger i nødberedskab.

“Alle gør et kæmpe arbejde med at holde vores borgere igang, så de ikke får andre sygdomme i denne tid, for vi vil helst have dem hjemme i Rødovre og ikke på hospitalet,” siger Heidi Kelm Jensen. Siden torsdag den 12. marts har hendes arbejdsdag ændret sig med det hun med sin dårlige matematik kalder for 1000 procent. “Alle mine møder er aflyst i kommunen og i fagforeningen. Min eneste opgave er at stå til rådighed for mine kolleager på ældreområdet, som for tiden er en af de vigtigste ressourcer, vi har lokalt,” siger Heidi Kelm Jensen, der altid går til dagen med humør, vittighedstegninger, der for langt over grænsen til at blive bragt her i avisen og en masse gå på mod.

En dag i et liv

Lokal Nyt spurgte hende, om vi ikke måtte komme med på bagsædet i bilen, der holder Rødovre kørende, men det måtte vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke midt i denne Coronatid, til gengæld var Heidi, der ellers er ordblind og uvant med at skrive ting ned, ikke bleg for at skrive dagbog fra en helt almindelig arbejdsdag, i en helt ualmindelig tid.

Det er er der kommet et skævt indblik i vor tids største krise ud af. Også selvom det kun er hjemmeplejen, hun er tillidsmand for.

“For vi er ikke kun os selv, der er i en svær situation lige nu,” siger Heidi.

“Der er mange andre faggrupper, der skal arbejde sammen i denne tid for at få dagligdagen til at fungere for vores mest udsatte borgere,” siger hun og fortsætter:

“Det gælder alle dem på et plejecenter, hjemmeplejen, dem i træningen og vores døgnpladser. Derfor oplever vi lige nu, at andre faggrupper hjælper med ting, som de normalt ikke har som opgave, bare for at få dagen til at fungere for de ældre.”

Også andet end Corona

Hendes dag starter før de flestes – især i denne tid, hvor mange måske lige snoozer en ekstra gang under dynen.

Hun kommer ud af sengen og tænder computeren for at se, om der ser sket noget nyt siden klokken 23 aftenen før.

“Jeg tjekker min mobi for at se, om nogen har ringet eller skrevet i løbet af natten eller den tidlige morgen, for det sker tit. Så svarer jeg på mails. Der sker jo også andre ting end Covid-19, som der skal tages stilling til,” understreger hun.

Selvom der er mange, der lige nu er blevet hjemsendt på grund af krisen eller er blevet bedt om at holde ferie, er der stadigvæk i Rødovres hjemmepleje nye kollegaer på vej, så Heidi bruger noget tid denne dag på at godkende aftaler og sikre, at alting er i orden.

“Så svarer jeg på mails fra andre tillidsvalgte i mit netværk, om hvordan vi har det og vi deler den viden vi har om situationen med hinanden,” siger Heidi inden hun skynder sig ud af døren for at nå frem til sin faste pind på kommunen.

“Og nu kan jeg få en P-plads. Hurra,” griner hun efter at have rullet bilen ind på de gabende tomme parkeringspladser ved hjemmeplejens base i hjertet af Rødovre.

“Jeg kommer ind på mit kontor for at tænde computeren, min tablet, min mobil og printeren. Jeg printer meget ud, fordi jeg er ordblind og har brug for at læse det ordentligt og måske få det læst højt,” siger Heidi, der denne dag bagefter holder et møde med dagplejen.

“De har modtaget en mail om, hvis de har værnemidler stående, så vil ældrepljen meget gerne have dem. Og så siger jeg, jeg hjælper gerne med det. Det er den måde, vi står sammen på om de samme problemer lige for tiden,” påpeger Heidi Kelm Jensen.

Masser af udfordringer

Hun pakker sine ting sammen på kontoret og kører ned til en lokal gruppe for at høre om deres udfordringer.

“Det er vigtigt for mig at have status hele tiden, som jeg kan videreføre til beredskabsmødet samt at jeg fortæller dem, om alle de ting jeg ved lige her og nu,” siger Heidi, der skal holde flere videomøder i løbet af dagen.

“Eksempelvis et, hvor vi taler om alt muligt fra den mindste ting til, hvordan vi kan hjælpe borgerne, de ansatte og hinanden bedst.”

Sådan fungerer det meste af hendes dag i denne krisetid. Vidensdeling og damagecontrole.

” Så er det hjemad, men inden skal familien lige have et opkald. Er der nogen, som mangler noget, for de skal nemlig blive hjemme,” siger Heidi, der ender med at handle ind for sin mor.

“Så hænger jeg varerne på hendes dør og taler til hende gennem brevsprækken, for hun er snottet. Jeg siger ‘hej dine varer er på døren,’ og så ellers farvel og så er det ned af trappen,” siger Heidi, der har haft så travl en dag, at hun næsten har glemt at få noget at spise og drikke selv.

Vigtig vidensdeling

Det gør lidt hyggesnacks op med og så er det ellers tid til at tænde computeren nok en gang og rette alle papirerne på skrivebordet.

“Så tjekker jeg lige mobilen, svarer på beskeder og opringninger, for der er nogen, som skal have hjælp med andet end Covid-19 igen.Til sidst videresender jeg en mail til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, samt en sms til dem om, hvad jeg har sendt til dem. Jeg prøver at holde dem opdateret så godt jeg kan ud fra det, jeg ved her og nu,” forklarer Heidi, der falder om på sofaen til et andet program end det hun troede hun egentlig selv havde valgt.

“Der må være nogen, der har skiftet program for mig griner Heidi, der når at tjekke sin mail seks gange i løbet af aftenen og hele tiden har mobilen ved hånden.

Det er i sandhed en speciel tid.

“Man hjælper, hvor man kan, hvis der er et behov for det. Jeg nærmer mig at have fået 100 mails om tiltag og nye retningslinjer for alting, vi må, og ikke må, så ingenting er som vi gjorde det i går. Og det er det heller ikke i morgen. Ind i mellem har man det som om, man skal informere noget nyt ud om noget, man lige informerede noget andet ud om for et par timer siden,” ærgrer Heidi sig.

Hun sidder i beredskabet i Rødovre Kommune og har derfor møder hver dag, hvor de vender nye tiltag. Møder der idag foregår over computeren.

Sådan er det også på den private bane:

“Vi skåler med de gamle vi kender hver dag klokken 20 og sender glade tanker til hinanden. Det giver lidt glæde.”