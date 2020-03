Corona stopper Sjov Lørdag

Der bliver ingen Sjov Lørdag i denne omgang - frygten for Corona stopper de mange lege. Foto: Arkiv

Sjov Lørdag Frygten for den verdensomspændende Corona-virus får nu arrangørerne af Sjov Lørdag til at aflyse næste lørdags folkefest.

Af André Bentsen

Der bliver hverken fægtning, E-gaming eller håndboldsjov for Rødovres mange tusinde børn, der ellers kunne have prøvet kræfter med et hav af forskellige foreningsaktiviteter lørdag den 21. marts.

Det tilbagevendende arrangement, Sjov Lørdag, er aflyst.

”Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at arrangementer med mere end 1000 deltagere skal aflyses. Vi har et sted mellem 3000 og 5000 gæster til Sjov Lørdag, så vi har på intet tidspunkt været i tvivl om, at vi også må være ansvarlige og følge anvisningerne,” siger Mugge Harck Lauridsen på vegne af hele styregruppen.

Han understreger, at der ikke er nogen, der kommer til at lide økonomisk som følge af aflysningen.

”Det er mest synd for børnene og synd for foreningerne, der er gode til altid at vise sig frem, men det får ikke nogen økonomisk betydning for Rødovre Kommune eller Sjov lørdag, understreger Mugge Harck Lauridsen.

Næste gang, der er Sjov Lørdag, vil formentlig blive til oktober.