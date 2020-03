Corona stopper Kræftens Bekæmpelse

Hele dagen kunne man også cykle penge ind. Her sammen med fighteren Henriette Weibel fra Stafet for Livet

Coronavirus Den nye udvikling i spredningen af Corona-virus i Danmark har fået Kræftens Bekæmpelse til at aflyse den planlagte generalforsamling i næste uge. Lokalafdelingen håber stadig at kunne gennemføre landsindsamlingen i næste måned.

Af André Bentsen

Den 16. marts skulle Kræftens Bekæmpelse i Rødovre have mødtes til et vigtigt foredrag om kræft og unge. Desværre har den nuværende sundhedstilstand i landet gjort, at lokalafdelingen ikke længere tør afholde generalforsamlingen, hvor foredraget skulle have været trækplaster.

“Vi er meget kede af det, for vi havde virkelig set frem til at høre de unge fortælle om, hvordan det er at være ramt og være pårørende til en med kræft, men vores medlemmer er en meget udsat gruppe i forhold til konsekvenserne af en eventuel sygdom, så vi har valgt at aflyse, selvom vi måske ikke ville være blevet så mange,” fortæller formand i Rødovre, Jette Jensen.

Stadig landsindsamling

Hun understreger, at man indtil videre stadigvæk har grønt lys til at gennemføre den store landsdækkende indsamling til Kræftens Bekæmpelse, men at man følger situationen nøje.

“Det kan jo godt være, at det ender med, at vi må aflyse indsamlingen i Rødovre, men det håber jeg ikke. Vi har planlagt rigtig mange gode ting, og håber stadig på, at arrangementet og indsamlingen kan gennemføres under kontrollerede forhold,” siger Jette Jensen.