Corona sætter rådhuset på pause

Der kommer ikke til at være travlt på trapperne i rådhuset de næste uger, hvor alle møder undtagen et enkelt er aflyst. Foto: Arkiv

Borgmesterskifte I et forsøg på at begrænse spredning af corona-virus aflyser Rødovre Kommune alle politiske møder undtagen ét enkelt, hvor der skal vælges ny borgmester.

Af André Bentsen

Fakta Den planlagte reception for den afgående borgmester den 3. april i Viften er, som du kan læse et andet sted her i Lokal Nyt, også aflyst.

Det forventes, at der på et senere tidspunkt, når der ikke længere er fare for corona-smitte, vil blive afholdt et arrangement, hvor der vil være lejlighed til at sige farvel til den tidligere borgmester og goddag til den nye.

Mens de stadig stemmer om vigtige ting i Folketinget, har Rødovre Kommune på baggrund af regeringens udmelding om vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i samfundet, besluttet at aflyse de planlagte politiske møder i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned.

Da borgmesteren fratræder med udgangen af marts måned, er der derfor indkaldt til et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen torsdag den 19. marts 2020 kl 18.30, hvor Kommunalbestyrelsen udelukkende skal tage stilling til sager, der relaterer sig til valget af borgmester og de nye udnævnelser og omrokeringer, som følger.

”Den demokratiske proces og valget af den nye borgmester må under ingen omstændigheder blive påvirket af corona-virus. Jo længere tid, der går, desto større er risikoen for, at det sker, fordi flere bliver smittede. Derfor har jeg indkaldt til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde allerede i næste uge,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

Rene hænder

Der er altid blevet gjort grint med, at politikere klæber sig til taburetter og har travlt ved håndvasken, men på det ekstraordinære møde er der for en gang skyld noget om snakken.

Mødet vil nemlig blive afviklet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så der vil være ekstra afstand mellem stolene og adgang til håndsprit. Adgangen for tilhørere vil være stærkt begrænset.

”På grund af de helt særlige omstændigheder i samfundet bliver vi desværre nødt til at opfordre borgerne til at blive hjemme. I Rødovre Kommune gør vi alt, hvad vi kan, for at reducere smitten,” siger Erik Nielsen.

Kommunalbestyrelsesmødet kan høres live i radioen på FM-frekvensen 105,9 MHz eller som internetradio via hjemmesiden www.rødovrekanalen.dk.