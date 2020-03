Corona medfører aflysninger

Doctor wearing medical gloves holding a blood tube with positive new version of Coronavirus 2019-nCoV S-cov and L-Cov Blood Sample.

Sent tirsdag aften besluttede Rødovre Kommune også at aflyse et planlagt borgermøde om 'Rødovrestrategi 2020' på Rødovre Bibliotek den 24. marts. Kommunen oplyser, at der arbejdes på at finde en ny dato for borgermødet. Den historie kan du læse mere om på rnn.dk. Foto: SignElements

virus Én elev på Rødovre Gymnasium er sendt i hjemmekarantæne, Rødovre Centrum slukkede weekendens underholdning på Festpladsen, Rødovre Mighty Bulls spillede for tomme tribuner og Rødovre Kommune aflyser ’Sjov Lørdag’ den 21. marts.

Af Christian Valsted

Dét, der startede som en ukendt lungesygdom fra et fiske- og dyremarked i den kinesiske millionby Wuhan i efteråret 2019, har spredt sig med hastige skridt til Europa og Danmark.

I sidste uge anbefalede statsminister Mette Frederiksen (S), på et pressemøde i Statsministeriet, at alle større arrangementer med flere end 1000 deltagere bør aflyses eller afvikles uden publikum.

Weekendens Melodi Grand Prix blev derfor afviklet i en gabende tom Royal Arena og under mere lokale himmelstrøg spillede Rødovre Mighty Bulls fredagens hjemmekamp mod Aalborg uden tilskuere og i Rødovre Centrum blev flere planlagte koncerter, blandt andet med populære ’Bro’, aflyst som en direkte konsekvens af myndighedernes anbefaling.

Elev i karantæne

Rysensteen Gymnasium valgte i mandags at lukke gymnasiet efter et nyt tilfælde af coronavirus blandt skolens elever. I alt er to elever på det københavnske gymnasium testet positive for virusset og på Rødovre Gymnasium følger rektor Peter Ditlev Olsen udviklingen tæt.

Skolen på Hendriksholm Boulevard har i øjeblikket én elev i hjemmekarantæne. Eleven har været i kontakt med en coronasmittet person og eleven er derfor blevet anbefalet af blive hjemme. Yderligere har en anden elev, der har opholdt sig i Norditalien, været undersøgt, men vedkommende havde ingen symptomer på sygdom og er derfor tilbage på skolen.

”Vi holder os løbende opdateret og følger de anbefalinger, vi får fra sundhedsstyrelsen og andre relevante myndigheder,” fortæller rektor Peter Ditlev Olsen, inden han understreger, at skolen på onsdag vil foretage en virtuel udgave af skolens fællesmøde, der ellers foregår i Aulaen, hvor alle elever samles til fælles beskeder og information om relevante emner.

”Vores samling bliver virtuel og lige nu undersøger vi, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre med video ud til klasserne,” siger rektor, der også oplyser, at fredagens planlagte café-arrangement på skolen er i fare.

”Normalt kommer der et sted mellem 100 til 200 elever til disse fredagscaféer, men med de nye anbefalinger om, at man bør holde sig på afstand af hinanden, bliver det knap så hyggeligt med en fredagscafé, så en aflysning er på overvejelsesstadiet,” siger Peter Ditlev Olsen.

Aflyser populær dag

I Rødovre Kommune overvejer man ikke om næste lørdags populære ’Sjov Lørdag’ i Rødovrehallen skal aflyses. Den beslutning er allerede truffet.

”Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at arrangementer med mere end 1000 deltagere skal aflyses. Vi har et sted mellem 3000 og 5000 gæster til Sjov Lørdag, så vi har på intet tidspunkt været i tvivl om, at vi også må være ansvarlige og følge anvisningerne,” siger Mugge Harck Lauridsen på vegne af hele styregruppen.

Han understreger, at der ikke er nogen, der kommer til at lide økonomisk som følge af aflysningen.

”Det er mest ærgerligt for børnene og synd for foreningerne, der er gode til altid at vise sig frem, men det får ikke nogen økonomisk betydning for Rødovre Kommune eller Sjov Lørdag,” understreger Mugge Harck Lauridsen.

Næste gang, der er Sjov Lørdag, vil formentlig blive til oktober.