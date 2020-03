Bodegaer trodser corona-anbefaling

Café Vin og Brød på Roskildevej og Valhøj Bodega har ingen planer om at slukke for fadølshanerne, på trods af statsministerens anbefaling om det modsatte. ”Jeg kan ikke se meningen i at lukke ned,” fortæller Kenneth Nielsen, indehaver af Café Vin og Brød. Foto: SingElements

coronavirus Café Vin og Brød på Roskildevej og Valhøj Bodega har ingen planer om at slukke for fadølshanerne, på trods af statsministerens anbefaling om det modsatte. ”Jeg kan ikke se meningen i at lukke ned,” fortæller Kenneth Nielsen, indehaver af Café Vin og Brød.

Af Christian Valsted

Onsdag i sidste uge meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark, i foreløbig 14 dage, lukker ned i et forsøg på at forhindre smittespredning af coronavirus.

Skoler og daginstitutioner lukker helt for undervisning og pasning og Mette Frederiksen løftede samtidig pegefingeren og anbefalede alle værthuse at gøre det samme for at undgå smittefare.

Anbefalingen bliver dog modtaget forskelligt hos byens beværtninger. På Valhøj Bodega og på Café Vin og Brød på Roskildevej er der ingen umiddelbare planer om at lukke ned.

”Vi har sat håndsprit frem og personalet tænker meget over hygiejnen, men vi har ikke overvejet at holde lukket, så vi kører videre som hidtil. Jeg kan ikke se meningen i at lukke ned og personligt synes jeg det hele er lidt hysterisk. Man kan også blive smittet på gaden eller i Netto,” siger indehaver Kenneth Nielsen, der dog godt kan mærke, at der ikke bliver langet helt se mange pilsnere over disken.

”Vi har haft langt færre gæster i weekenden end normalt, så det sætter bestemt nogle tanker i gang omkring, hvorvidt vi kan overleve, hvis det fortsætter,” siger han.

Lukker delvist ned på Rødager

På Rødager Bodega har indehaver Søren Egeberg delvist valgt at følge statsministerns anbefaling. Fredag og lørdag aften, efter klokken 20, mødte stedets gæster derfor en lukket dør på Rødager Allé.

”Som følge af udviklingen i Danmark har vi valgt at lukke Rødager Bodega i de tidsrum, hvor vi normalt har mange mennesker i huset, også selvom vi nok vil holde os under grænsen på 100 personer, så vil tætheden, samt mængden af gæster, øge en potentiel smittespredning. Derfor lukker vi klokken 20 både fredag og lørdag, inden huset bliver velbesøgt,” lyder det fra Søren Egeberg.

Rødager Bodega holder, indtil videre, fast i de normale åbningstider fra søndag til torsdag.

”Vi vil løbende vurdere situationen. Pas godt på hinanden derude, og hjælp dem, som har behov for det,” lyder det fra Rødager Bodega.

Carls Old Inn lukker i 14 dage

Leif Wistisen, der har Carls Old Inn på Rødovrevej, har valgt at følge regeringens anbefaleringer og lukker udskænkningsstedet i 14 dage.

”Det gør jeg i respekt for Sundhedsstyrelsen, der ikke kommer med disse opfordringer ubegrundet. Jeg vil heller ikke kunnet have på min samvittighed, hvis en person skulle blive ramt af COVID-19 og dø,

fordi jeg har holdt åbent,” siger Leif Wistisen, der frygter for fremtiden.

”Det er dyrt for mig at holde lukket og hvis det fortsætter med COVID-19, så vi skal holde lukket i længere tid, vil min livsdrøm gå konkurs,” siger han.