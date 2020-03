Bliv væk fra hospitalerne

Doctor wearing medical gloves holding a blood tube with positive new version of Coronavirus 2019-nCoV S-cov and L-Cov Blood Sample.

Formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp, understreger, at hospitalerne stadig gennemfører aftalte operationer og kontroltjek, men at alle besøg på hospitalerne er aflyst på grund af Coronavirus, med mindre det er livsnødvendigt.

Af André Bentsen

I skrivende stund nærmer Region Hovedstaden sig 100 indlagte med Coronavirus.

”Det er bekymrende. Vi kan se, at der er mange ramte, som har milde forløb, men dem, der bliver syge bliver rigtig syge,” siger formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp.

I et forsøg på at sortere ud i de mange misinformationer, der lige netop nu florerer på nettet, og tage temperaturen på den lokale Coronatilstand, har vi sat hende i stævne efter endnu en lang arbejdsdag med møder på hovedstadens hospitaler.

Hospitaler du ikke længere må besøge.

”Vi har sendt besked ud til ledelsen på alle hospitaler og alle afdelinger om, at de skal håndhæve beslutningen om, at man ikke længere må besøge pårørende på hospitalerne, med mindre der er tale om en kritisk situation med et barn eller en døende,” forklarer Sophie Hæstorp.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvem og hvordan beslutningen skal håndhæves, men det bliver nok en vurdering fra sag til sag fra sted til sted.

”Man skal holde sig væk fra hospitalet, hvis man ikke har en aftale, eller det ikke er besøg hos en livstruet eller man er forældre til et lille barn, der har kritisk behov for forældre i nærheden. Der skal være tungtvejende grunde til besøg af patienter nu,” gentager hun.

Køber flere respiratorer

Onsdag morgen var der 64 borgere indlagt med Coronavirus samt 10 på intensivafdeling.

Og de tal er bekymrende, fordi presset på respiratorer ser ud til at stige ekstremt.

”De har behov for respiratorer mere end vi ser normalt hos akutindlagte på intensivafdeling. Det er ikke nok at indlægge dem, der bliver rigtigt syge og give dem medicin. Mange har brug for intensiv behandling,” siger regionsrådsformanden, der i det mindste glæder sig over, hvor mange der ifølge de internationale erfaringer vil komme sig godt efter sygdommen, selv hvis de har været i respirator.

”Derfor har vi også investeret i at udvide antallet så hurtigt som muligt. Først med 30 mere på riget og derefter op til 60 og i den kommende tid op til 180 respiratorer. Vi er ved at forberede os på, at folk der er syge med Coronavirussen kan blive indlagt på alle hospitaler der har intensiv behandling. For folk i Rødovre, vil det være Hvidovre, Glostrup og Herlev Hospital,” siger hun.

Metropol er epicenter

København er ramt hårdest af alle og det skyldes ifølge Hæstorp, at vi har en kæmpe lufthavn.

”Vi er særligt udfordret fordi vi har en kæmpe lufthavn og folk her i området rejser meget ud i Verden. Vi er ramt først og mest voldsomt. Vi ser det er København og de nordlige forstæder der er epicenteret for smitten,” understreger hun og gentager det samme budskab som statsministeren og sundhedsstyrelsen har gentaget igen og igen om, at det handler om at trække smitten ud.

”Hvis det sker hurtigt, vil vi ikke kunne nå at udvide behandlingspladserne hurtigt nok. Vi skal have kurven strakt ud, men det kommer til at svare til den finanskrise, vi havde i 2008. Heldigvis har vi en rigtig stærk økonomi i Danmark og deler skæbne med Europa og USA.”

Hvad kan hospitalerne lige nu, der ikke er coronarelateret?

”Lige nu er hospitalerne i gang med at udsætte undersøgelser og behandlinger, der ikke er coronarelaterede. Også kontrolbesøg. Det gør de for at frigøre personale og udstyr i takt med, at der kommer flere smittede ind. Det er dog forskelligt fra hospital til hospital, fordi de kan forskellige ting. Derfor vil nogle også opleve, at deres operationer og kontroltjek gennemføres, mens andres aflyses. Vi holder meget skarpt øje og prioriterer, hvilke ting, der kan udsættes og hvilke der skal gennemføres her og nu,”

”Pandemien vil vare flere uger, men for nogle kan vi ikke udskyde kontroller, så længe og så vil vi måske hellere se dem nu, end på et tidspunkt, hvor der er mange syge. Alle steder er man ved at finde ud af, om man kan fortsætte nogle af behandlingerne. Så længe der ikke er risiko for at smitte patienter eller personale. Masker og dragter og andre værnemidler, dem skal vi ikke have en unødvendig stor brug af. Vi kunne måske godt stoppe behandlinger af øjne og ører, men det er ikke sikkert det giver mening, hvis ældre kan behandles uden at blive syge eller sprede smitte, hvis der ikke er brug for lægerne endnu,” tilføjer hun.

Hospitalerne i området er lige nu ude med en opfordring til alle om at tjekke deres e-Boks, hvis de har en behandling på vej.

”Du kan være helt sikker på, at du får en besked der, hvis din aftale er aflyst. Indtil da, har du stadig en aftale, men kun hvis du ikke er syg,” understreger Sophie Hæstorp.

Må man gå til sin egen læge?

”Man kan også godt stadig ringe til sin læge, hvis man har ondt i ryggen og bestille tid, så længe man ikke er forkølet. De praktiserende læger melder faktisk, at de har meget tid ledig lige nu.”

Vi har hørt 1813 historier om, at selv syge børn ikke tages ind med mindre de har 41 feber i hævede blå læber, det kan I vel ikke leve med?

”Hvis man er syg med influenza eller noget, der minder om det, så beder vi dem om at blive hjemme. De skal ikke til egen læge eller på akutmodtagelsen. De tilfælde, hvor det er alvorligt vil vi gerne komme ud til dem og tilse syge børn og andre. Vi er ved at lave nogle mere udkørende funktioner.”

Hvorfor tester man ikke flere end lige nu?

”Hvis man er syg med influenza eller minder om det – så beder vi dem om at blive hjemme – de skal ikke til egen læge eller på akutmodtagelsen – de tilfælde hvor det er alvorligt vil vi gerne komme ud til dem og tilse syge børn og andre, hvor det er så alvorligt. Vi er ved at lave nogle mere udkørende funktioner.”

Er der virkelig læger, der er sendt hjem nu, for at stå klar, når krisen rykker?

”De skal afspadsere og slappe af og holde fri. Når det store ryk ind kommer, skal de være klar. Hvis vi stopper alt lige nu, efterlader vi ældre og sårbare uden nogen, der kan tage sig af dem. Rødovre kommune skal have mulighed for at forberede sig på den nye situation og også lægerne. Det er ikke fordi vi lukker alt ned fra den ene dag til den anden og har du mistanke om kræft eller noget, så behandler vi stadig, men ja læger er blevet bedt tanke op derhjemme.”

Hvordan kan borgerne i Rødovre hjælpe?

”Er man sundhedsfagligt uddannet kan man melde sig som frivillig, men det vigtigste man kan gøre, er at blive hjemme og passe på hinanden. Det er rigtig vigtigt at huske, at vi før har stået i lignende sitautioner før i Danmark og kommet godt igennem det. Hvis vi alle følger anvisningerne fra pressemøderne, så gør vi det også denne gang.”