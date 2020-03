Begrænser indsamlingen af affald

Villa- og rækkehusejere vil ikke længere få indsamlet storskald, haveaffald, glas, plast og metal. Foto: Arkiv

affald Den offentlige sektor er på nødblus, som følge af Covid-19, og det har stod betydning for indsamlingen af affald. Villa- og rækkehusejere vil ikke længere få indsamlet storskald, haveaffald, glas, plast og metal.

Af André Bentsen

Fakta Indsamlingen af følgende affaldstyper ophører indtil videre for villaer og rækkehuse med egne beholdere på hjul: Storskrald og haveaffald ved alle villaer og rækkehuse

- Glas og metal ved alle villaer og rækkehuse

- Plast og papir ved alle villaer og rækkehuse

- Pap i forsøgsbeholder

Rødovre Kommune har besluttet at begrænse indsamlingen af flere typer affald for at afbøde spredningen af coronavirus. Ændringerne får især betydning for Rødovres villa- og rækkehusejere, der indtil videre kun vil få indsamlet dagrenovation i deres affaldsbeholdere. Affaldsprodukter som glas, metal, papir og plast vil ikke længere blive afhentet. Som villa- og rækkehusejer skal man i stedet samle affaldet i klare sække, som vil blive hentet, når den normale indsamling bliver genoptaget, på et indtil videre, ukendt tidspunkt.

”Vi vil derfor bede alle borgere om fortsat at sortere mest muligt affald fra til genanvendelse. Husk at poser skal være lukkede og maksimalt veje 10 kg pr. pose,” skriver Rødovre Kommune på rk.dk, hvor de også skriver, at de håber på alles forståelse.

Indsamlingen af affald i rækkehuse og etageejendomme, med nedgravede affaldsbeholdere og affaldsøer med beholdere på hjul, vil indtil videre fortsætte som normalt.

Lukker genbrugsstationen for private

Hvis du havde planer om at få tømt ud i garagen i disse corona-tider, må du også væbne dig med tålmodighed. Genbrugsstationen på Valhøjs Allé har været lukket for private siden den 18. marts, men den er stadig åben for erhverv.

”Erhverv kan stadig benytte genbrugsstationen til at komme af med affald, men fremover vil der maksimalt blive lukket ti besøgende ind ad gangen,” oplyser Rødovre Kommune.