Afgørende tennisslag mod B 93

Fra venstre ses Marcin Gosieniecki, Wolmar Boris-Møller, Jonas Schwarz, Rasmus Schwarz, Christian Østergaard og Einar Schwarz Foto: Privat

tennis Rødovre viste høj holdmoral og vandt med 5:1 over Kløvermarken. I den sidste runde venter en vaskeægte 'vind-eller-forsvind' kamp ude mod B 93.

Af Peter Fugl Jensen

Det bliver en vaskeægte tennisgyser, når Rødovre Tennisklub spiller sæsonene sidste indendørs kamp lørdag den 14. marts ude mod B 93.

Vinderen af kampen forbliver nemlig i 1. division, mens taberne må en tur ned i 2. division.

“Det skyldes, at der er tre nedrykkere i østkredsen i år, fordi der kommer et jysk hold i elitedivisionen,” siger formand for Rødovre Tennisklub Poul Lundberg Andreasen. Han fortsætter:

“Hvis vi vinder de seks kampe med 4:2 eller mere, så rykker B93 ud. Spiller vi uafgjort 3:3 eller værre, så rykker vi ned i 2. division,” konkluderer han.

Vigtig storsejr

På grund af den jævnbyrdige række og med tre nedrykkere i den blot otte hold store række, havde Rødovre allerede kniven for struben i weekenden, men rødovreholdet leverede en stor indsats.

“Vi skulle have rigtig mange sejre, mindst fire og helst fem eller seks,” forklarer Lundberg Andreasen. Han fortsætter:

“Vi viste høj holdmoral, som lå bag sejren på 5:1 over Kløvermarken.”

“Wolmar Boris-Möller vandt 6-3, 7-5 i en seværdig kamp, Rasmus Schwarz tilsvarende togange 6-1 og Marcin Gosieniecki vandt efter match tiebreak, da han sejrede 10:4 i det afgørende parti.”

“Dagens taber blev Jonas Schwarz med 2-6, 6-3 og 5-10 i match tiebreak. Jonas var hæmmet af en mindre skade i hånden og derfor ikke kunne slå helt igennem i forhånden og serven,” siger tennisformanden.

Doublerne gik begge til Rødovre

1. doublen vandt Wolmar Boris-Möller og Rasmus Schwarz med 6-2, 6-1.

“I den anden double fandt Marcin og Jonas igen rytmen og vandt 6-4, 7-6. Et yderst påkrævet resultat, da Hillerød vandt hele 6-0 over Ryvang og B 93 4-2 over Øresund,” siger Lundberg Andreasen, som kan glæde sig over medving på 2. holdet.

I den sidste turneringskamp mødte Rødovres 2. hold Roskilde og Rødovres reserver gjorde rent bord uden sættab. Holdet har 21 points, fire flere end nærmeste forfølger og rykker op i Liga 2.