90’er helte gendannes i Rødovre

Rapperen Remee og sangerinden Christina Groth er blandt de danske bands, der gendannes i den musikalske tidsmaskine 'Vi elsker'. Foto: Presse

Vi elsker Hvad får man, hvis man blander Sound of Seduction, Drömhus, SOAP og Blå Øjne med Whigfield, Cut’ N Move og Chief One? Heroes mener sidstnævnte hitmager er det eneste rigtige svar på de idoler, der stjal forsiderne i 90erne og nu for første gang sammen nogensinde gør det i Rødovre den 23. maj til Vi elsker.

Af André Bentsen

”Det er lidt som at gå på skattejagt,” siger Riffi Haddaoui om den fisketur i fortidens stjernedam, hvor ’Vi elsker’ koncernen igen og igen hiver store kaniner op af hatten.

I år bliver ingen undtagelse og listen med deltagende på plakaten har allerede solgt tusinder af billetter, men holdet bag scenen er ikke færdige. Langtfra.

Remee har sagt ja til en ny tur i spotlightet og det betyder en gendannelse af ikoniske Sound of Seduction.

Det er 90’er karavanens faste motor, Chief 1, der samler en række danske stjerner under et spille-set kaldet ’Heroes’. Her kan du se både Drömhus, SOAP og Blå Øjne, men det bliver også et nostalgisk gensyn med Whigfield inden der skal synges i kor med Cut’ N Move.

”Det er vigtigt at tilbyde publikum noget nyt. Vi har haft Infernal med før. De er outstanding og det har givet os troen på, at vi kan blive ved med at gendanne nogle af de største til vores koncerter,” siger Riffi Haddaoui.

Han er småforelsket i temaet omkring ’Heroes’ fordi det følger ånden i selve konceptet.

”Tager du Infernal, så er det altså den originale version. Det bliver lidt mere 90’er agtigt, når det er med Søren Haar, der ikke har været med siden dengang fra Diskotek Inn for 16 år siden, men ser du på selve Heroes, så kan de alle sammen noget helt særligt,” siger Riffi og fortsætter:

”Vi har tidligere gendannet både Cartoons, Aqua og Toybox eksempelvis, så det er lidt en skattejagt at se, hvem vi kan få til at finde sammen på scenen, hvert år. Især med en type som Remee, der har så travlt hele tiden.”

Snefald i Espelunden

Holdet bag holdet er ikke bange for at kalde Remees rap for noget af det bedste og første, man har hørt indenfor eurodance musik, men de glæder sig mere til at se, hvordan de forskellige kunstnere kommer til at afløse hinanden på scenen.

”De kommer nok til at skiftes til at overtage spotlight og måske være med i hinandens numre alle sammen. Vi har eksempelvis en del af det hold, der lavede ’Let love be love’, som er en af de mest spillede julesange herhjemme overhovedet. Hvem ved, måske der kommer sne i Espelunden,” griner Riffi, der således allerede har taget hul på julegaverne.

”Jeg er spændt på, hvad der sker, når Blå øjne og Cindy kommer ind over de andres optræden og det giver forhåbentlig en hel

ny dimension og en ny dynamik på scenen, som får de forskellige artister til at oppe sig endnu mere fordi de står med deres konkurrenter fra 90’erne. Det er derfor vi kalder det heroes,” siger han og afslører, at den interne konkurrence er kærlig, men stor.

”De står i kulissen og lurer på, hvor vilde bifald de andre har fået, så vil de selv ind og vælte det hele og det sitrer i dem og de prøver at toppe deres game. Man kan også mærke, at de kommer med nye visuals. Hvor det før bare var en mikrofon og et bagtæppe, så er det nu med dansere og pyroteknik, som da Dr. Alban og Snap blev nødt til at gå amok, fordi Infernal kom med sækkepiber og dansere og smadrede det hele,” siger han og slutter:

”Det her projekt er ikke bare en gave til publikum, men også til kunstnerne. Når man kommer ud og står på scenen er man i live. Det er artister, der ville hade at sidde derhjemme og se Vild med dans.

Heroessettet kommer med på hele turen, men der er selvfølgelig danmarkspremiere i Rødovre den 23. maj. Saseline og Soap er også klar i Espelunden.