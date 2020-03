3 sportsgrene du kan nyde hjemme i din bolig

SPONSORERET INDHOLD Er du træt af, at du altid er nødsaget til at forlade matriklen, når du skal have pulsen op? Eller vil du gerne have lidt anderledes underholdning ind i hverdagen, hvor aktivitet og sjov bliver kombineret? I dag er der mange gode muligheder for at lade din bolig være rammen for at på pulsen op eller have det sjovt med sport.

Af SPONSORERET INDHOLD

I denne artikel introducerer vi dig for tre forskellige sportsgrene, du nemt kan klare hjemme hos dig selv. Der er noget for alle og enhver, så spørgsmålet er bare, hvilken du foretrækker.

Få et smil på læben med bordtennis

Der er gode muligheder for at få lidt sjov ind i hverdagen og samtidig være aktiv. En populær sportsgren, der ofte forbindes med samvær og grin, er bordtennis. Det er et elsket og simpelt spil, hvor to eller flere spiller mod hinanden med bat og en lille bold. Det kræver blot, at du investerer i et bordtennisbord og tilbehør hertil.

Bordtennisborde kan findes hos mange forskellige forhandlere. Det betyder også, at du i langt de fleste tilfælde kan finde billige borde og tilbehør til bordtennis. Du kan nemt folde bordet sammen, så du kun behøver at have det stående fremme, når du faktisk vil spille bordtennis.

Og så er det værd at nævne, at du også kan få pulsen op ved en omgang bordtennis. Det kan du for eksempel få ved at spille flere end to. Her spiller I rundt om bordet, hvilket holder jer godt i gang.

Få pulsen op med hjemmetræning

Vi kommer ikke udenom, at crossfit er blevet særdeles populært herhjemme. Det amerikanske træningskoncept har taget danskerne med storm, og det er med god grund. Den simple træningsform bygger på højintensitetstræning i korte perioder. Her vil du skulle gennemføre en såkaldt WOD – workout of the day.

Crossfit bygger på en række forskellige øvelser, der kan klares både med og uden vægt. Alt efter, hvordan du designer dit program, kan du selv styre hastighed og den vægtmæssige belastning. Det eneste udstyr, du behøver, er en vægtstang og kettlebells. Herefter kan du udføre langt de fleste øvelser fra det kendte koncept.

Du finder et væld af forskellige programmer og kilder til inspiration online. På den måde slipper du for selv at skulle sammensætte din WOD og kan derimod blot vælge én blandt mange forskellige.

Online videoer er et hit

Også træning hjemme på stuegulvet kan du klare helt uden en personlig instruktør. Hjemmetræning er blevet mere og mere populært, og derfor har du også rig mulighed for at blive udfordret foran fjernsynet. Du kan nemlig benytte dig af online træningsvideoer.

Her får du en omgang af din favorittræning med en instruktør, der udfører og forklarer alle øvelser. Du finder videoer inden for blandt andet yoga, HIIT, coretræning og meget andet. Det er kun nødvendigt for dig at investere i en træningsmåtte. På den måde får du et blødere underlag, der skåner ryg, knæ og nakke under dit træningspas. Online videoer er altså en billig og effektiv måde at få klaret dagens træning på.