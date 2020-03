25 år med sociale strikes

JUBILÆUM: 25 år i Pensionister Bowling Alliance har holdt hundredvis af pensionister til ilden og sikret både socialt samvær, sportslige triumfer og bedre helbred. Foto: Fotos: Ian Nielsen

Bowling Det kan godt være, at stifteren af Pensionisternes Bowling Alliance, Otto Petersen for længst har rundet 80 år, men han skriver altså stadigvæk i nærheden af 180 point ind på skærmen, når han bowler sammen med de 300 andre aktive pensionister, der i fredags fejrede 25 års jubilæum i Rødovre.

Af André Bentsen

Det er fast kutyme, at man giver highfives til hinanden, når alle keglerne bliver væltet i bowling. Det kan virke besynderligt, men det er faktisk også denne menneskelige kontakt, der uge efter uge trækker flere hundrede rutinerede bowlere til de olierede baner i World Cup Hallen.

Her har Pensionisternes Bowling Alliance sat gode mennesker sammen om kærligheden til den sjove keglesport i to og et halvt årti og der er intet, der tyder på, at det er noget, der ændrer sig lige med det samme. Heller ikke selvom antallet af strikes nogle gange svinger lidt.

Klubbens stifter, Otto Petersen, laver i hvert fald stadigvæk point efter behag, selvom han snart runder 83 år.

”Jeg har altid spillet bowling, og jeg har altid elsket det. Jeg bliver ked af det, hvis jeg en dag kommer til at gå fra banen med færre end 150 point. Heldigvis er jeg ikke nået derned endnu,” griner Otto Petersen og tænker baglæns til dengang i efteråret 1994, hvor han gennem de lokale aviser inviterede vestegnens pensionister til fælles bowling i Big Bowl i Taastrup. Hurtigt rykkede foreningen, der i dag tæller 500 medlemmer, hvoraf de 300 er aktive, til World Cup Hallen i Rødovre, og her har de været lige siden.

”Idéen med dette ’formandsmøde’ er at finde områder hvor vi kan støtte hinanden til fælles gavn og glæde. Derudover er der, efter min mening, mange punkter, hvor det vil være en fordel at stå sammen. Blandt andet om det sociale samvær, som bør have høj prioritet og derfor er det vigtigt at udveksle erfaringer og idéer,” sagde Otto Petersen til det stiftende møde i hedengangne 1995.

Og missionen er stadigvæk den samme.

”Det sociale samvær har altid været det vigtigste. Til træning sammenligner man sig selvfølgelig med de andre, og når vi har stævner, går vi lidt mere op i det, men hovedformålet er dog at have det rart. Også selvom vi stadigvæk er nogen, der gerne vil vinde,” griner han varmt.

”Holder os unge”

Det yngste medlem af PBA er 60 år, for man skal være pensionist for at komme med på holdet. Til gengæld er den ældste næsten 30 år ældre og stadigvæk aktiv.

”Bowling kan nemlig få alle mennesker ud at røre sig,” lover Otto, der kalder bowling for en sportsgren, der holder dig ung.

”Sådan en bowlingkugle, som jeg spiller med, den vejer altså otte kilo. Hvis du først har svinget den i fem serier, får du altså sved på panden og rørt dine lemmer, men det er bare en bonus ved bowling. For mig er det vigtigste, at man ser andre mennesker. Det har givet mig meget, som jeg også gerne vil give videre til andre. For det holder os også unge,” understreger Otto Petersen.

Arbejdsmænd og millionærer

Til det store jubilæumsstævne i World Cup Hallen gik snakken om minder og gamle dage livligt hen over de mange baner og ikke mindst under frokosten, kunne man se, at klubbens værdigrundlag holder vand.

Selvom mange af holdene og vennerne er godt tømret sammen, er der dog masser af plads til nye medlemmer.

”Jeg synes man skal komme ud blandt andre, der har nogenlunde samme interesse, som en selv. Bowling er en sportsgren, hvor alle på en måde er lige. Man møder alt fra arbejdsfolk til millionærer. Det betyder intet, hvor man kommer fra, når man har sin bowlingkugle i hånden.