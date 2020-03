10 års jubilæum med hospitalskib

Viggo har igen taget turen fra Rødovre til Afrikas kyst for at hjælpe til på hospitalskibet Africa Mercy Foto: Privat

Mercy Ships Det handler om at gøre en forskel for Viggo Bostrup, der nu 10 gange har skiftet den trygge tilværelse i Rødovre ud med livet som maskinmester på hospitalskibet, Africa Mercy.

Af André Bentsen

Der kan normalt være mange forskellige grunde til at stikke til søs. Sådan er det bare ikke for mandskabet på Africa Mercy. Her har alle meldt sig på kajen, fordi de ønsker at gøre en forskel for andre.

Selvom det absolut ikke er nyt for den garvede maskinmester, Viggo Bostrup, at være om bord på hospitalsskibet Africa Mercy, gør det stadig dybt indtryk på ham, hvor altafgørende det er for de lokale at få lægehjælp på skibet. Og det er hele rejsen værd.

Tumorer og skavanker

Det er 10. gang, at 69-årige Viggo Bostrup er om bord på hospitalsskibet, hvor han som maskinmester sørger for skibets tekniske drift og vedligehold. Han er taget afsted endnu engang, fordi det for ham er så tydeligt at se, hvor stor en indsats, der ydes om bord, og hvor stor en forandring det skaber i patienternes liv:

“Det, der driver værket for mig, er, at vi alle sammen er med til at gøre en forskel her på skibet. Jeg ser folk komme om bord med store tumorer i ansigtet og alle mulige mærkelige skavanker, hvor benene sidder modsat, er blinde, har store forbrændinger og alt muligt,” siger Viggo Bostrup, der lige nu befinder sig i Dakar, der er hovedstad i den vestafrikanske stat Senegal. Her arbejder Viggo Bostrup 12 timer i døgnet i tæt samarbejde med blandt andre kollegaen Benjamin.

”Når de så går i land igen, er det tydeligt at se, hvor glade de er. De har fået et helt nyt liv og fået muligheden for at overleve i et af verdens fattigste lande. Det er en stor indsats, der bliver ydet her,” lyder det fra den danske del af den internationale humanitære hjælpeorganisation Mercy Ships, der også har fast kajplads på Fjeldhammervej i Rødovre.