Varm hjemmet op med pejs eller kamin

SPONSORERET INDHOLD Danmark kan blive særligt koldt om vinteren, men også foråret og efteråret kommer med sine pust af kulde. Til disse stunder kan en pejs eller kamin virkelig hjælpe på humør og varme i krop og hjem.

Moderne teknologi har desuden gjort det muligt for skorstensfrie hjem at installere enten kamin eller pejs, så dette kan også nemt gøres i lejligheder eller huse, hvor det ikke er muligt eller måske bare for dyrt at installere skorsten. Med en røgfri kamin eller pejs kan I få varmen uden at skulle installere skorsten eller bekymre jer om hvorvidt jeres pejs har en dårlig effekt på miljøet.

Røgfri kamin – godt for helbred og miljø

Ældre kaminer og pejse afgiver en del røg, sod og aske. Derfor kan det også være en god idé for hjem med pejs eller kamin med skorsten at skifte til en røgfri kamin eller pejs. Dette vil nemlig være særligt godt for miljøet. En røgfri kamin eller pejs er desuden heller ikke begrænset af boligens udseende, og kan placeres præcis dér, hvor du ønsker det i dit hjem. Placér din nye, røgfri pejs i stuen for en klassisk udseende og hyggelig stue, eller en moderne, røgfri kamin i køkkenet eller soveværelset for varmen.

Med teknologiske fremskridt er det desuden muligt at installere din pejs eller kamin fritstående i midten af rummet. Har du udestue, er det også muligt at installere din røgfri pejs eller kamin herude. Så er der ingen risiko for røg eller sod i udestuen, men til gengæld kan de varme sommernætter lige varer en måned eller to længere, når varmen fra din røgfri pejs eller kamin breder sig. Røgfri kaminer og pejse kan enten være elektriske eller tændes med bioethanol. Begge valg er miljøvenlige og fjerner fuldstændig risiko for røg i dit hjem.

Elektrisk pejs eller ethanolkamin

Er du blevet forelsket i tanken om varmen og hyggen, kan du find en pejs og kamin her hos trademax.dk. Hos trademax.dk finder du ikke kun kaminer og pejse, men også udstyr og tilbehør til disse, såsom hegn til at holde husdyr og børn væk fra pejsen og keramisk brænde, som vil give det klassiske look fra en brændeovn. Røgfri kaminer og pejse kan både fås i klassiske, traditionelle modeller og nyere, mere moderne modeller. Det kommer fuldstændigt an på hvad du foretrækker!

Røgfri pejse og kaminer købes typisk enten i elektrisk eller ethanol-form. En elektrisk model tilkobles ganske enkelt og nemt et el-udtag – meget lig en lampe. Elektriske pejse eller kaminer kan både installeres fristående eller væghængt. Særligt mere moderne modeller af elpejse kan se virkelig fantastisk ud i væghængt model, da dette giver din stue eller dit køkken-alrum et minimalistisk men stadig indbydende og hyggeligt skær. Med en biopejs får du stadig levende flammer, hvorimod en elektrisk pejs blot viser realistiske men falske flammer.