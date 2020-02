U20-landsholdet blev nullet

Maksim Popovic fra Mighty Bulls var kaptajn for det danske U20-landshold, som tabte 0-1 til Rögle. Foto: Ian Nielsen

ishockey Der var højt tempo, da Danmarks U20-landshold med fire rødovrespillere tabte 0-1 til Rögle. Der var fornuftige danske takter, men der er også meget at arbejde med. ”Vi mangler fysik og det var mærkbart i mange af spillets facetter,” siger cheftræner Olaf Eller.

Af Peter Fugl Jensen

For mig var det en overraskelse, men positiv en af slagsen, da Kim Staal stod i Danmarks boks for at sekundære Olaf Eller. Jeg kan slet ikke forstå, jeg ikke har fået læst det nogen steder, men for pokker, hvor mit hockeyhjerte smilte, da den sympatiske hockeylegende med det kæmpe store hjerte for dansk ishockey, kom med konstruktive råb til de hårdt kæmpende danske spillere.

Den danske trup var inklusiv de fire rødovrespillere, de to backs Anton Hansen og Jerry Välipirtti samt de to forwards Magnus Galby og Maksim Popovic, som var med til at kæmpe hårdt mod Rögles mandskab, der til daglig har en midterplacering i den næstbedste svenske U20 række.

Fysikken skal være bedre

Cheftræner Olaf Eller var delvist tilfreds med sit mandskab, men han har en stor bekyming.

”Der blev arbejdet hårdt og vores forsvarsspil fungerede relativt godt og så var målmandsspillet godt,” roser Olaf Eller sin keeper Christian Elmose. Han fortsætter:

”Det var tydeligt for enhver, at vi mangler fysik, sin var mærkbart i mange spillet facetter, hvilket testresultaterne også viser. Havde vi været bedre fysisk, havde vi holdt Rögle spillere fast, når vi tacklede og ellers sprintet dem ud, men det kunne vi ikke på grund af manglende fysik. I stedet holder vi dem ude ved banderne og væk fra farezonen, men fordi vi ikke er stærke nok fysisk og konditionsmæssigt, kom vi heller ikke frem med flere spillere, når vi angreb, som derfor var baseret på en eller to spillere.”

”Vores powerplay var heller ikke godt, men vi manglede vel fem powerplayspillere og det kan jo ses på line-up og så må man ikke glemme, vi kun har trænet en gang,” slutter Olaf Eller, der allerede onsdag er med U18-landsholdet i Østrig.

Brændte straffe

Tempoet var højt og Danmark havde svært ved at følge med i kampens første 20 minutter, hvor storspil i målet af første vojens keeper Frederik Dichow og i anden halvdel af kampen Herlevs keeper Christian Elmose, der var tilbage på sin gamle hjemmebane i Friheden Idrætscenter. Men det var Dichow, der i 1. periode hindrede en mindre afklapsning. 0-1 var stillingen og skudstatistikken var 6-17.

Danmark kom meget bedre ud til 2. periode, selvom der var langt mellem det sammenhængende spil eller pasninger, der splittede skåningenes solide spil i midtzonen. Derfor var det sjældent, at danskerne fik fanget Rögle i ubalance eller kom frem til store chancer. Men det blev til et par gode tilbud.

Den største mulighed for en scoring fik Mikkel Jensen, men han brændte kampens eneste straffeslag.

I den sidste del af perioden spillede Danmark i overtal, endda 15 sekunder i fem mod tre, da Christian Dreier fik et grimt blindside hit, der gav en 5-minutters straf, mens svenskerne allerede havde en udvisning.

Til trods for dansk overtalsspil i slutningen af 2. periode og starten af 3. periode, var det småt med chancer. Der manglede struktur, rollefordeling og aftaler på nye U20-landshold til, at det på noget tidspunkt blev sammenhængende. Men der er god tid til at få det på plads og vigtigst af alt, så viste danskerne, at de kunne være med skøjtemæssigt – til gengæld skal der bruges mere kvalitetstid i styrkelokalet.

Bataljernes periode

I den sidste periode blev kampen mere fysisk og flere bataljer ødelagde rytmen i spillet. Ingen af mandskaberne holdt sig tilbage fra infights, men forrest gik Hernings Lucas Bang, der i hvert skift i de sidste 20 minutter søgte en konfrontation. Det var på ingen måde kønt at se på. Hvis bare den talentfulde knægt ville bruge sin fokus på ishockey og ikke alt det andet bavl, som overskygger talentet.

Rødovres spillere

Rødovres spillere fulgte fint med, men mest iøjnefaldende var Maksim Popovic, der var holdets kaptajn. Med sit sædvanlige ’drive’ og offervilje fik han ofte presset spillet op i Rögles ende. Magnus Galby arbejdede hårdt og leverede solidt i egen zone, hvor han også havde rigeligt at se til med sin kæde.

Anton Hansen gjorde det rigtig godt og var en af Danmarks bedste backs, men fik en ’dum’ udvisning, da han sendte pucken ud over pleksiglasset. Jerry Välipirtti spillede også solidt som back, men havde fysiske udfordringer og så fik han en udvisning, som bare ikke må ske. Med 2 minutter og 5 sekunder tilbage af kampen blev han udvist.