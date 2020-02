Travl hverdag? Sådan får du mere tid

SPONSORERET INDHOLD Den typiske danske børnefamilie har flere forskellige ting på programmet dagligt. Arbejde, skole, fritidsinteresser, forældremøder, indkøb, fødselsdage og meget meget mere. Mange oplever at det kan være svært at finde tid til det, de faktisk helst vil.



Imidlertid er der flere forskellige ting, som den typiske danske børnefamilie ville kunne vinde meget tid ved at lave om. Herunder kan du få gode råd til hvordan du kan spare tid i hverdagen, ved blot at lave få ganske små ændringer i din families daglige rutine.

Sæt tid af til dig selv

Selvom det kan virke uoverskueligt at sætte en time eller to af til selvforkælelse midt i en travl uge, er det noget, der kan give energi til at klare andre ting med meget lettere energi. Det kan være svært at trække sig tilbage og tage spontan alenetid. Derfor kan det være en god ide at planlægge på forhånd, hvornår og hvordan du vil forkæle dig selv.

Det kan eksempelvis være ved at lave en aftale hos massage Rødovre om en massage. På den måde vil det være lettere at trække dig tilbage, fordi det er lagt ind i din kalender. Samtidig vil det fungere som et godt afbræk i den travle hverdag.

En anden mulighed kan være at sætte en time af til kaffe hos gode venner. Hvis man sætter tiden af på forhånd, skal det nok lykkes at planlægge udenom. Du kan også prøve at overtale din chef til at indføre en massageordning på arbejdspladsen, så du kan slappe af i arbejdstiden.

Gør madlavningen så let som muligt

Madlavning behøver langt fra at tage to timer dagligt, før maden er god og mætter hele familien. Her har rigtig mange familier god mulighed for at vinde rigtig meget tid på ugentlig plan.

En madplan kan være en rigtig god ide at lave sammen en gang om ugen. Planlægning af ugens måltider vil gøre det muligt at handle en til to gange om ugen, frem for flere gange. Det vil også give bedre anledning til at lave store portioner, som kan blive til rester dagen efter, eller som kan indgå i en ny ret.

Derforuden er flere og flere familier efterhånden begyndt at få glæde af måltidskasser, som gør, at de helt slipper for at komme ned i supermarkedet i ulvetimen. Det giver meget mere ro for både børn og voksne, og gør eftermiddagene sammen lidt længere, fordi der vindes en halv til en hel time mere derhjemme.

Lad hjemmet flyde og tag i skoven

I stedet for at fokusere på, at hjemmet hele tiden skal være ryddet og rent, og at bunden i vasketøjskurven helst skal komme til at være synlig, så snart der bliver tid til at vaske tøj, kan man med stor fordel lade det være, og i stedet tage på søndagstur i skoven med hele familien. Der er altid noget at give sig til i hjemmet. Hvis det lykkes at tømme vasketøjskurven, kan der fortsættes med vinduespusning, støvsugning, rengøring og meget mere. Nøglen til fritid og tid med familien er derfor, at lade rod ligge, og tage sig tid til at tage ud. Det vil samtidig give god energi til den kommende travle uge at tage ud i naturen og få frisk luft og familietid.