Team Rødovre styrker bokseklub

I Rødovre Bokseklub glæder kampbokserne sig over den nye boksering i de officielle mål. Foto: Privat

boksning Rødovre Bokseklub har brugt pengene fra Team Rødovre til en ny boksering. Det giver god mening i bokseklubbens elitesatsning.

Af Peter Fugl Jensen

Talentmassen er stigende i Rødovre Bokseklub, der i 2019 kom med i Team Rødovres pengepulje og modtog 25.000 kroner.

”Tidligere mistede vi vores ambitiøse boksere til andre klubber, der kan tilbyde bedre faciliteter og vigtig sparring, mens vi har baseret klubben på socialt samvær,” siger formand Keld Strecker, der er med på, at klubben også satser elitært.

”Helt sikkert, fordi vi har nogle rigtig dygtige boksere og vi vil gerne vise, klubben også kan rumme landets bedste. Lige her og nu har vi tre boksere, der er potentielle til at blive danmarksmestre i år og af dem har vi Thomas Vinther, som satser hårdt på at kvalificere sig til OL i Paris i 2024.”

”En helt basal træningsting for at kunne have eliteboksere, er en boksering, hvilket vi ikke havde. Derfor har vi brugt Team Rødovres penge på at investere i en boksering med de officielle mål, 4 x 4 meter, hvilket har stor betydning for klubben,” siger Strecker. Han fortsætter:

”Det betyder, at bokserne får fornemmelsen af, hvordan de skal bevæge sig i en ring, så det er en helt essentiel del af træningen. Desuden betyder det noget, at klubben gør noget for dem,” siger formand Keld Strecker, der har store forventninger til klubbens boksere.

”De kommer til at gøre det endnu bedre i fremtiden og vi kan da også mærke på de andre klubber, at vi gør fremskridt, for de kontakter os langt oftere end vi tidligere har oplevet, så vi bliver inviteret til flere stævner og til mere sparring.”