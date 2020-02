Tabte slaget om Sjælland

Steffen Klarskov reducerede til 4-2 i nederlaget til Rungsted Seier Capital. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Nederlaget til Rungsted Seier Capital, var RMBs sjette i de sidste seks kampe. Mighty Bulls har nu tre kampe tilbage i grundspillet til, at forberede sig på kvartfinaleserien mod Aalborg Pirates, hvor der spilles bedst af syv kampe. Første kamp spilles i Bentax Isarena, fredag den 13. marts. Første kamp i Rødovre Centrum Arena, spilles søndag den 15. marts.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Rungsted Seier Capital, uden Nicklas Carlsen, Kasper Larsen, Jonas Sass, Thomas Olsen, Kasper Jensen og Magnus Galby.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Matthias Asperup, Steffen Klarskov, Jannik Karvinen

Anden kæde: Lasse L. Carlsen, Julius Nyqvist, Mads Eller, Teemu Virtala, Marko Virtala

Tredje kæde: Lasse Mortensen, Miro Keskitalo, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Frederik Kaels

Fjerde kæde: Christoffer Frænell, Andre Pison, Nikolaj Zorko, Maksim Popovic

Hurtig Rungsted scoring.

En chokstart for Mighty Buls i Rungsted. Der var kun spillet 46 sekunder, da Rungsteds Mattias Olsson sendte pucken forbi Matt O’Connor. Efter ni minutter, øgede Nikolaj Rosenthal til 2-0, som var stillingen efter første periode.

Svært for RMB, bagud 3-0 efter 2. periode.

I tiden 21:36 blev det 3-0 på Rasmus Thykjær Anderssons scoring. To minutter senere, måtte Rungsteds Nikolai Gade to minutter i straffeboksen, og kort efter fik Rungsteds Marcus Olsson 2+2 minutter for Misconduct Penalty. Mighty Bulls fik ikke reduceret i overtalsspillet. Seks minutter inden periodepausen, fik Andre Pison to minutter for High Sticking. Andre Pison var netop kommet på isen igen, da Lasse L. Carlsen fik to minutter for Hooking. Det lykkedes ikke for Rungsted, at scorer yderligere i powerplay.

RMB vandt tredje periode.

Med en scoring, fire minutter inde i tredje periode, reducerede Lasse L. Carlsen til 3-1. I samme tid, fik Rungsteds Willie Raskob to minutter for Tripping. Endnu et powerplay uden scoring. I tiden 47:10 øgede Marcus Olsson til 4-1.

RMB fik reduceret til 4-2 i tiden 53:23, da Steffen Klarskov sendte en pasning fra Matthias Asperup, forbi Thomas Lillie i Rungsteds mål.

Med to minutter tilbage af tredje periode, tager RMB Time Out, og erstatter Matt O’Connor med en markspiller.

Rungsteds Willie Raskob fik to minutter for Slashing, ti sekunder før slutfløjt. Der blev ikke scoret yderligere, og RMB måtte forlade isen for sjette gang uden en sejr.

RMBs resterende kampe i grundspillet.

Tirsdag den 3. marts kl. 19:00 mod SønderjyskE i Frøs Arena.

Fredag den 6. marts kl. 19:00 mod Aalborg Pirates i Rødovre Centrum Arena.

Tirsdag den 10. marts kl. 19:00 mod Frederikshavn White Hawks i Rødovre Centrum Arena.