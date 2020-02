Svensker stoppede Rødovre

Fra venstre ses weekendens hold fra Rødovre; Jonas Schwarz, Wolmar Boris-Møller, David Dark Hansen og Marcin Gosienieck. Foto: Privat

tennis Rødovres tennisherrer ligger til nedrykning efter nederlag til bundhold.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre Tennisklubs herrer fik to point i Humlebæk, da de for nylig mødte Øresund Tennis i 1. division. Hjemmeholdet vandt nemlig kampen 4-2, selvom Øresund lå sidst inden de to holds møde.

“Det skyldtes især Carl Bergman, som er tidligere svensk tourspiller, der var med for første gang i denne sæson,” fortæller formand for Rødovre Tennisklub, Poul Lundberg Andreasen. Han fortsætter:

“Bergman stod for to klare sejre, i singlen mod Wolmar Boris-Møller, som alligevel matchede svenskeren med mange flotte dueller i en kamp, hvor Wolmar viste lovende fremgang. Dernæst vandt Bergman i doublen med Farzad Sadeghi over vores David Dark Hansen og Wolmar Boris-Møller.”

“Jonas Schwarz trak tilsvarende to sejre. I singlen med 2:1 over Farzad Sadhegi og doublen med Marcin Gosieniecki.”

“David Dark Hansen var tæt på at besejre sin modstander, Henrik K. Christensen, der netop er blevet +40 Veteran mester under Tennis Øst,” oplyser Poul Lundberg Andreasen, som kan se sine 1. herrer placeret som 3. sidst, der er en af tre nedrykningspladser.

Rødovres næste kamp er mod det nye bundhold Kløvermarken, som er den 29. februar i Rødovre.