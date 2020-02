Stor vækst i dyrehandel online til hunde, katte og gnavere

SPONSORERET INDHOLD I Danmark har vi flere kæledyr end nogensinde og ifølge en undersøgelse foretaget af Dyrenes Beskyttelse, så holder over 44 % af alle danske husstande et eller flere kæledyr.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hunden der siden tidernes morgen har været menneskets bedste ven, er en klar publikumsfavorit, men stærkt efterfulgt af katten. Næst efter både hunde og katte kommer gnavere, som også har vundet mange hjerter i særligt børnefamilier.

Den store popularitet af kæledyr afspejles i høj grad også i den store vækst i salg af tilbehør til både hunde, katte og gnavere online. Dyrehandelsbranchen vokser stødt og det nyder mange af de store kæder rigtig godt af, men der er også plads i markedet til nyankomne aktører. Dyreverdenen er en mindre dyrehandel, som har vokset eksplosivt online de sidste to år med en strategisk og kreativ indsats på de digitale medier. På trods af størrelsen kan Dyreverdenen tilbyde et attraktivt udvalg af bl.a. foder, legetøj, bure, halsbånd og meget andet tilbehør til gnavere såvel som kaniner, reptiler, katte og hunde.

Derfor har vi kæledyr

Det er egentlig ikke overraskende, at mange husstande har kæledyr, da mange undersøgelser viser, at de spreder glæde og øger livskvaliteten for både børn såvel som voksne og særligt ældre mennesker. Ifølge Dyrenes Beskyttelse så bliver 85 % af danskere gladere ved at tilbringe tid sammen med deres kæledyr, da de både skaber tryghed, trøst og styrker sociale relationer. På trods af øget glæde er det langt fra alle, som er velegnet til at have et kæledyr. Der medfølger nemlig et stort ansvar, da dyr er levende mennesker ligesom os mennesker. Det kræver tid og ressourcer at opdrage og passe på et andet væsen.

Vil gerne være den foretrukne dyrehandel på nettet

Mikkel der ejer Dyreverdenen har et stort ønske om at blive danskernes foretrukne dyrehandel online, men det kræver både blod, sved og tåre at komme i mål. Den store passion for dyr afspejles i det store sortiment, som du finder på Dyreverdenens hjemmeside. Der er alt i udstyr i tilbehør til både hunde, katte, kaniner, rotter, marsvin, hamstere, fugle og reptiler. Hvis man vil være førende, kræver det selvfølgelig også et sortiment, der henvender sig til alle typer af kæledyr.

Blandt hundesortimentet finder du en bred vifte af hundefoder, som dækker alle behov lige fra det bæredygtige og økologiske til allergivenligt foder. Uanset størrelse og hunderace så kan du finde produkter, der passer til lige netop din hund. Hundeseler og halsbånd er også meget populært på nettet, hvorfor Dyreverdenen har samlet et stort udvalg både kæde, læder, nylon og neoprenhalsbånd.

Hvis du har en kat, kan du også finde foder såvel som spændende kattelegetøj, der kan holde din kat beskæftiget i timevis.

Et af de helt store vækstområder er dog inden for kaniner og gnavere, som med tiden også er blevet et rigtig populært kæledyr for særligt børnefamilier. Sortimentet hos Dyreverdenen dækker over bure til både marsvin, hamstere, rotter og kaniner med både løbegårde, legetøj samt mad- og drikkestationer. Ej at forglemme gnaverfoder af høj kvalitet som fx Burgess, der er altafgørende, hvis man ønsker en sund og glad gnaver.

Markedsføring med digital marketing bureau

Udover et bredt sortiment og knivskarp kundeservice, så kræver det også en solid digital marketing indsats, hvis man vil være synlig online. Der findes mange måder at sælge på online, men særligt for e-handelsvirksomheder er Google Ads og SEO et rigtig godt sted at drive potentielle kunder til sin online forretning. Dyreverdenen har med en kontinuerlig indsats af både søgemaskineoptimering, søgeordskampagner og ikke mindst Google Shopping formået at vækste forretningen markant på meget kort tid. Det er svært som erhvervsdrivende at kunne mestre alt fra lagerstyring til indkøb og marketing, hvorfor der har været hjælp fra Plutonic Media, som er et digitalt marketingbureau specialiseret i netop Google Ads, SEO og Facebook annoncering.

Mulighederne med online annoncering er efterhånden endeløse, da du kan målrette sine annoncer meget effektivt mod specifikke målgrupper på de helt rette tidspunkter. Fordelen ved Google Ads er, at du kan blive synlig så snart nogen søger efter et produkt, som du tilbyder. Ulempen er selvfølgelig at man ikke nødvendigvis kommer ud til mennesker, som ikke har et erkendt behov og netop her bliver Facebook annoncering interessant som push medie.