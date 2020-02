Søvnmangel: Den skjulte folkesygdom hos unge

SPONSORERET INDHOLD Danmark er blevet et land der er fattigt på søvn.

Dette er ikke noget nyt – allerede i 2012 begyndte de første eksperter i søvn- og sundhed at henvende sig til diverse medier, for at påpege en stigende tendens i befolkningen. Antallet af vågne timer var stødt stigende hos de unge i befolkningen og dette er en tendens der er fortsat.

Særligt børn og unge er udsat

Unge i Danmark sover i gennemsnit langt mindre end deres forældre og bedsteforældre gjorde, da de var unge. Tal fra den danske skolebørnsundersøgelse kunne i 2019 påpege hvorledes 7 ud af 10 15-årige i 1984 fik mere end otte timers søvn hver nat. I dag får kun 4 ud af 10 blandt de danske 15-årige disse vitale 8 timers uafbrudt søvn.

Søvneksperter peger på det moderne samfund som en mulig forklaring for de manglende søvntimer. De unge danskeres hverdag er et rotteræs hvor der navigeres mellem lektier, undervisning, fritidsarbejde, træning, fritidsaktiviteter og fremtidsambitioner. At finde en balance mellem alle disse parter kan være vanskeligt og for mange er det svært at finde ro om aftenen, efter en stresset dag.

Den nye teknologi i samfundet bærer dog også en stor del af skylden søvnekspert og forfatter Mikael Rasmussen, der udtaler at: ”Det er den største søvntyv i vores samfund, at vi har så mange stimuli tæt på sengetid”.

Unge i dag kan derfor have den bedste seng, fast sengetid og sunde vaner, men alligevel være blandt de 65% af befolkningen der ifølge Sundhedsstyrelsen lider af søvnbesvær.

Kan de unges søvnmangel kureres?

De fleste har oplevet, at for lidt nattesøvn kan føre til irritabilitet samt kropslig og mental udmattelse, men konsekvenserne af manglende søvn er mere gennemgribende end som så.

I et studie fra Australien blev 5.000 unge fulgt fra børnehavealderen til 13års alderen. Studiet kunne med stor tydelighed påvise, hvorledes manglende søvn over tid føre til fysiske og psykiske problemer hos børn og unge.

For at opnå bedre nattesøvn er det derfor vigtigt at tage kampen op mod de to største hindringerne i hverdagen: Teknologisk stimuli ved nattetid, og hverdagens stress og jag.

Det anbefales derfor af eksperter at følge 2 simple råd: Ingen skærmteknologi 1 timer før sengetid og forsøg at skabe pusterum i hverdagen omkring aftenstid, hvor det er muligt for kroppen langsomt at falde til ro.