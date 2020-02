Smalt nederlag i Esbjerg

Mathias Asperup fik et flot comeback med to scoringer i kampen mod Esbjerg. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for RMB, at få point i kampen mod Esbjerg Energy. Trods et flot comeback, og to scoringer af tilbagevendte Matthias Asperup, blev det et 4-3 nederlag til vestjyderne.

Af Flemming Haag

16:06 Andre Stærmose, Rødovre (Tripping) 32:37 Jesse James Mychan, Esbjerg (Slashing) 48:16 Jannik Christensen, Esbjerg (Delaying the Game) 54:54 Jeppe Vinther, Esbjerg (Holding the Stick) 55:44 Steffen Klarskov, Rødovre (High Sticking) 59:43 Marko Virtala, Rødovre (Too many men on the ice)

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Esbjerg Energy, uden Nicklas Carlsen, Kasper Larsen, Jonas Sass, Teemu Virtala, Thomas Olsen og Lasse L. Carlsen.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Matthias Asperup, Steffen Klarskov, Marko Virtala

Anden kæde: Kasper Jensen, Julius Nyqvist, Mads Eller, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Lasse Mortensen, Miro Keskitalo, Magnus Carlsen, Nikolaj Zorko, Maksim Popovic

Fjerde kæde: Frederik Kaels, Andre Pison, Christoffer Frænell

Matthias Asperup er tilbage efter sin knæoperation, og Magnus Carlsen som ikke var med i Frederikshavn, er med i Esbjerg. Lasse L. Carlsen er ikke med i Esbjerg.

Esbjerg foran med to scoringer.

Rødovre kom godt fra start, med afslutninger af Nick Crawford, Julius Nyqvist og Marko Virtala, men ingen scoring. Det blev Esbjerg, der først fandt vej til en scoring, da Grayson Downing sendt pucken forbi Matt O’Connor, hvor der var spillet 13 minutter. To minutter senere, fik Andre Pison to minutter for Tripping. RMB var netop blevet fuldtallige, da Zach Pochiro bragte hjemmeholdet på 2-0, til pausestillingen efter første periode.

Scoring af tilbagevendte Matthias Asperup.

Seks minutter inde i anden periode blev det 3-0, da Valdemar Ahlberg sendte pucken i mål. I tiden 32:37 fik Esbjergs Jesse James Mychan to minutter for Slashing. Efter et minuts powerplay, reducerede Matthias Asperup, på en pasning fra Julius Nyqvist. Tre minutter senere blev det 4-1, på Brett Welychkas scoring. Der resterede tyve sekunder af anden periode, da Mads Eller sendte en pasning fra Jannik Karvinen i mål, til pausestillingen 4-2.

RMB vandt tredje periode.

Hurtig RMB scoring i tredje periode. Allerede efter 16 sekunder reducerede Matthias Asperup til 4-3 med sin anden scoring, og fik skabt ny spænding i kampen. I tiden 48:16 måtte Esbjergs Jannik Christensen en tur i straffeboksen. Ingen RMB scoring i powerplay. RMB fik endnu en powerplay mulighed, da Esbjergs Jeppe Vinther fik to minutter. Et minut senere fik Steffen Klarskov to minutter for High Sticking. I tiden 59:21 tager RMB Time Out. I slutfasen fik RMB to minutter, pga for mange spillere på isen. Der blev ikke scoret yderligere, så RMB måtte tage fra Jylland, med endnu et nederlag.

RMBs næste kamp.

Fredag den 21. februar kl. 19:30 mod Odense Bulldogs i VinMedKant Arena.