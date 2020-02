Rødovre vinder på udligningsreform

Rødovre ser umiddelbart ud til at få 15,9 millioner ekstra fra udligningsreformen, hvis regeringens forslag vedtages. Foto: Brian Poulsen

Udligningsreform Som altid var det en forsigtig borgmester, der tyggede på tallene, da regeringen præsenterede nyheden om, at Rødovre Kommune får 15,9 millioner kroner mere i udligning. Han vil gerne lige se, hvad der sker med de penge, Rødovre plejer at få i hovedstadsudligning, inden han jubler for hurtigt. Omvendt tilfreds er den herboende skatteminister.

Af André Bentsen

Normalt er han skatteminister og betaler selv sin skat i Rødovre Kommune, men i torsdags havde Morten Bødskov som fungerende finansminister opgaven at præsentere regeringens længe ventede forslag til en ny udligningsreform.

‘Udligningsreform’ kan lyde meget teknisk, men det handler grundlæggende om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have, og hvordan vi kan sikre den bedste velfærd for flest mulige.

Siden præsentationen har der været meget snak om regnemetoder og om, hvilke kommuner, der sender penge afsted til andre. Og ikke mindst, hvem der modtager, og hvorfor.

For Rødovre er der tale om en rigtig god nyhed, mener Morten Bødskov.

Rødovre får fremadrettet 15,9 millioner kroner mere i udligning, hvis regeringens forslag kan samle flertal i Folketinget, viser hans udregninger.

“Hele hensigten med reformen er, at regeringen ønsker et Danmark, der er i bedre balance. Forslaget er helt i forlængelse, at de ting, Socialdemokratiet sagde før valget: At gøre forskellene i vores land mindre,” siger Morten Bødskov og fortsætter:

“For mig som socialdemokrat handler det grundlæggende om, at retfærdighed og velfærd er kernværdier.

Danmark er for lille til store forskelle, og borgerne skal ikke opleve, at kvaliteten af velfærden er helt forskellig fra kommune til kommune.”

Rødovre løfter opgave

Derfor ser ministeren også udspillet som en appel til de rigeste kommuner om at være solidariske.

“Jeg synes også, at det er værd at minde hinanden om, at regeringens økonomiaftale med kommunerne for i år også løfter velfærden, fordi der følger penge med til det stigende antal børn og ældre. Her i Rødovre kan vi være stolte af den velfærd, vi tilbyder borgerne,” siger Bødskov og tilføjer:

“Den gode nyhed er, at vi med den nye udligningsreform får endnu bedre mulighed for sikre vores børn, unge og ældre endnu bedre velfærd.”

Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S) er lidt mere forsigtig med at juble over udspillet.

“Man siger, at hvis forslaget bliver vedtaget, som det ligger og ser ud lige nu, så vil Rødovre være sikker på at få 15,9 millioner. Til gengæld vil der måske ikke være noget at få fra særlige puljer, som vi plejer at få fra. I 2020 får vi netto 16 millioner kroner, så jeg tror, det er bedst at fortsætte med at konsolidere økonomien,” understreger Erik Nielsen, der følger forhandlingerne tæt.