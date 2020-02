Rødovre sætter gang i den lokale økonomi

SPONSORERET INDHOLD Det er efterhånden nogle år siden, at Danmark og resten af verden for alvor blev ramt af finanskrisen. Det satte sine spor rundt i hele landet, og gjorde i særdeleshed, at folk blev meget forsigtige med at bruge og låne penge.

Det er selvfølgeligt helt naturligt, at man begynder at være lide ekstra påpasselig, hvis man lige har brændt fingrene, eller har set andre gøre det. Der var dog stor frygt for, at dette ville føre til endnu større problemer med økonomien: for hvis folk ikke længere tør bruge eller låne penge, jamen så går økonomien i stå, og det er der ingen, der er tjent med.

Vi danskere er heldigvis ikke så nemme at knække, og vi forstod hurtigt, at man nogle gange er nødt til at bruge penge for at tjene penge. Det var faktisk her i Rødovre, og de andre steder med øje for det lokale, at man først fik mod på at bruge penge igen. Det handler i høj grad om, at man på det lokale plan kan se, at ens penge har en effekt. Når du tager hen til den lokale bager eller kiosk i Rødovre, så ved du at dine penge går til de personer, der driver og arbejder der. Det er meget tydeligt at tingene ikke hænger sammen, hvis vi er så over-forsigtige, at vi slet ikke tør købe noget.

I de større byer var det selvfølgelig lidt en anden sag, da de ikke rigtigt har ansigt på dem, som pengene går til. Det er store ansigts-løse firmaer der tjener størstedelen af pengene i en storby, og selv de lokale butikker har man typisk et mere overfladisk forhold til. Men alle statistikker viser da, at også de større byer er holdt op med at være alt for paranoide, og nu igen har fået sat gang i økonomien.

Endnu en gang er det dog de mindre byer der har førertrøjen. At begynde at bruge penge igen var nemlig blot det første skridt på, at få økonomien på benene igen. Det andet skridt er, at få sat gang i de mekanismer der gør, at penge kan avle penge. Folk var meget skeptiske overfor at optage lån lige efter finanskrisen, og det forstår man jo godt. Der er dog forskel på at være bange, og så på blot at være mere opmærksom på, hvad man begiver sig ud i. Folk i Rødovre er igen begyndt at benytte sig af, at de kan få penge nu, som de kan investere i noget, der giver dem afkast på længere sigt. Vi kaster os dog ikke længere hovedløst ud i lån som før i tiden, men går i stedet ind for at beregne her, om det er holdbart at optage et lån eller ej.

Nu hvor røgen har lagt sig i forhold til finanskrisen, så er det op til os danskere at kravle frem og sætte gang i økonomien igen. Det nemmeste sted at gøre det, er rundt omkring i de små lokalsamfund, da det er her vi har mest gennemsigtighed og tillid til hinanden.