Rødovre giver alle baghjul – undtagen Frederiksberg

Investeringerne i den lokale velfærd har båret frugt og bragt Rødovre helt op på en andenplads i Danmark.

95 procent af borgerne i Rødovre vil anbefale andre at flytte til byen, der tromler ind på en vild andenplads i en ny undersøgelse af den kommunale service.

Af André Bentsen

Om undersøgelsen: EPSI Rating har spurgt borgerne om deres tilfredshed med den kommunale service i deres kommune og om de vil anbefale andre at flytte til kommunen.

Undersøgelsen omhandler 62 af de 98 danske kommuner og er baseret på mere end 3.500 telefoninterviews udført i perioden august til oktober 2019.

Hvis kommunal service var en landsdækkende konkurrence, ville Rødovres mange varme hænder kunne hænge en meget flot sølvmedalje om halsen.

Rødovre ligger nemlig nummer 2 i landet, når man ser på den kommunale service, med en score på 74,1. Det lyder måske ikke af meget, men når den gennemsnitlige score i landet er på 63,5 og tallet for Region Hovedstaden er 62,2 er der grund til at smile lidt ekstra i kaffepausen på plejehjemmene og i børnehaverne.

Danskernes tilfredshed med kommunernes service ligger, med en score på 63,5, stadigvæk på et lavt gennemsnitligt niveau.

”Når vi analyserer resultater, er vores tommelfingerregel typisk at en score under 60 er utilfredsstillende. Derfor, er det bemærkelsesværdigt, at niveauet for den kommunale service ligger så lavt og at 15 kommuner har en gennemsnitlig kommunal tilfredshed under 60,” siger Helene Söderberg, COO, EPSI Rating.

Et kig på top og bund afslører, at der er tæt på 40 enheders forskel mellem kommunerne med den henholdsvis højeste og laveste tilfredshed.

Slået af duksedreng

Det er kun Frederiksbergs Kommune, der slår Rødovre med en borgertilfredshed på 75,8.

Tilfredsheden skabes via tiltag, aktiviteter og satsninger, der ligger tæt op ad den enkelte borgers dagligdag.

Ifølge undersøgelsen fokuserer borgerne i alderen 30-44 år på daginstitutioner og skoler, mens aldersgruppen 45-59 fokuserer på kulturtilbud, og aldersgruppen 60-79 nævner som den eneste aldersgruppe, hjemmepleje og tilbud til ældre, som de vigtigste drivers for borgertilfredsheden.

”Det er interessant, at vi kan se en stor forskel på temaer, alt efter aldersgruppe. Det er naturligvis forskelligt fra kommune til kommune, om temaerne vurderes positivt eller negativt, men overskrifterne er i høj grad de samme,” siger Helene Söderberg,

På rådhuset med udkig til de netop ødelagte træer, glæder borgmester Erik Nielsen sig over det flotte resultat.

”Det gør mig rigtigt glad, at borgertilfredsheden er så stor i vores kommune, og at så mange gerne vil anbefale kommunen til andre. Medarbejderne fortjener stor ros for den flotte indsats, som de dagligt yder for Rødovres borgere. I Rødovre Kommune bliver velfærden prioriteret højt, og vi har fokus på, at der er personale nok til både børn og ældre,” siger han.

“Vi har de seneste år investeret massivt i skoler og daginstitutioner, så rammerne er i top. Vores ældre får en tryg og værdig behandling, bl.a. med et dagligt bad på hverdage til dem, der modtager pleje,” fortsætter borgmester Erik Nielsen.

EPSI har også undersøgt, i hvor høj grad borgerne vil anbefale andre at bo her i Rødovre. Det vil hele 95 procent af borgerne, hvilket er det 6. højeste resultat i landet.