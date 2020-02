RHs damer manglede troen

Anne Jagd blev RHs mest scorende med 10 mål, i nederlaget til Gudme HK. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Efter den flotte sejr over Hadsten i sidste spillerunde, var der et begrundet håb om, at RHs damer fulgte succesen op i hjemmekampen mod Gudme HK, og for alvor fik kontakt med det store midterfelt. Det var ikke den smukkeste håndboldoplevelse, da RH tabte 26-30 i en kamp, hvor der ikke var meget der fungerede for RH.

Af Flemming Haag

Manglede rytme i spillet.

En åbning på kampen, hvor begge hold havde en tendens til at forivre sig. Der blev leveret en række tekniske fejl af begge hold. Gæsterne var mest effektive, og kom foran 4-1. Efter er række simple boldtab og et brændt straffekast, lykkedes det Anne Hjort, at reducerer til 2-4, hvor der var spillet otte minutter. RH kom tilbage, hvor Katrine Clasen og Anne Jagd skabte kontakt, til stillingen 4-5 efter ti minutter.

Ved stillingen 4-6 tog RH en tiltrængt Time Out. Katrine Clasen scorede til 5-6, Anne Jagd til 6-7 og Katrine Clasen til 7-8, hvor der var spillet femten minutter.

RH havde kontakt, til stillingen 8-9. Boldtab og uskarpe afslutninger udnyttede Gudme til at øge til 8-12 hvor der resterede ti minutter af første halvleg. Anne Jagd reducerede på straffekast til 9-12, Signe Schultz til 10-13 og Anne Jagd med sin femte scoring til 12-14. Gudme øgede til 12-17 inden Anne Jagd gjorde det til 13-17. I halvlegens sidste sekund reducerede Christina Søndergaard Nielsen til pausestillingen 14-18.

En første halvleg, hvor Gudme kunne gå til pause med en føring, og det hold med de færreste fejl. RH spillede med en høj fejlprocent, og havde svært ved, at tilspille sig de helt store chancer.

God start på anden halvleg.

RH kom ud til anden halvleg, med en helt anden attitude, end i første halvleg. Super start i forsvaret, og angrebsmæssigt, blev bolden flyttede godt rundt. På seks minutter, fik RH reduceret til 18-19, og fik skabt ny spænding i kampen.

Så tog Gudme en Time Out, og det viste sig at være en god idé. Ni minutter senere var Gudme kommet foran 18-22, i en periode, hvor RH igen manglede rytme i spillet, og valgte forkerte beslutninger. De sidste femten minutter af anden halvleg, var RH tættest på ved stillingen 24-27 og 25-28 hvor Amalie Hjort fik reduceret, og Caroline Sophie Nielsen med RH sidste scoring til 26-29. I slut fasen, blev det 26-30 til Gudme, som vandt fortjent.

RH havde muligheden i starten af anden halvleg, men slog ikke til. Det virkede som om aftalerne ikke var på plads, og det duer ikke, at være så svingende.

Rødovre HKs næste kamp:

Lørdag den 8. februar kl. 15:00 mod IF Stjernen i Skt. Jørgens Hallen i Odense.