På træjagt efter hærværk

Siden 2013 har Rødovre Kommune plantet et nyt træ for hvert barn, der er blevet født i kommunen. Det er siden blevet til mere end 1000 børnetræer, der hver er udstyret med stamtavle med børnenes fødselsdato. På billedet ses stamtavlerne på de 20 børn, der mistede deres træ sidste weekend. Politiet hører gerne fra vidner i sagen. Foto: Brian Poulsen

børnetræer Rødovre Kommune har opjusteret ’dødstallet’ efter sidste weekends træmassakre på rådhuspladsen, hvor en eller flere ukendte gerningsmænd tog livet af 20 unge lindetræer. ”Vi er i fuld gang med at skaffe nye træer,” lyder det fra kommunen.

Af Christian Valsted

Københavns Vestegns Politi er ikke kommet nærmere en opklaring efter sidste weekends hærværk på rådhuspladsen, hvor 20 lindetræer måtte lade livet efter at være blevet knækket.

Hvornår en eller flere gerningsmænd lod deres vrede gå ud over de sagesløse træer vides ikke med sikkerhed, men flere har oplyst til Lokal Nyt, at træerne stod i snorlige rækker sent lørdag aften og at de var knækket søndag morgen.

På rådhuset kalder borgmester Erik Nielsen (S) hærværket for meningsløst og i kommunens vej- og parkafdeling bliver der lige nu arbejdet på at erstatte de 20 lindetræer.

”Vi er i fuld gang med at skaffe nye træer, der har den rigtige størrelse, men det er en udfordring at finde træer i samme højde,” siger vej og parkchef, Anders Møller. Han fortsætter:

”Vi har et ekstra lager af træer stående på en planteskole, men slet ikke så mange. Vi skal derfor ud og lede efter nye træer og det kan godt blive kompliceret. Det er heller ikke en let øvelse at genplante træerne, da det ikke er muligt at grave alt for meget op på rådhuspladsen,” siger Anders Møller, der ikke ved, hvornår de nye træer, vil blive sat i jorden.