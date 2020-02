Nye rådhustræer genplantes 11. marts

Siden 2013 har Rødovre Kommune plantet et nyt træ for hvert barn, der er blevet født i kommunen. Det er siden blevet til mere end 1000 børnetræer, der hver er udstyret med stamtavle med børnenes fødselsdato. På billedet ses stamtavlerne på de 20 børn, der mistede deres træ lørdag den 15. februar. Politiet hører gerne fra vidner i sagen. Foto: Brian Poulsen

børnetræer Så er der godt nyt i sagen om nedsablingen af lindetræerne på rådhuspladsen. Kommunen har fundet 20 nye træer, i stort set identisk størrelse, og de vil blive sat i jorden onsdag den 11. marts.

Af Christian Valsted

I tæt samarbejde med en planteskole er det nu lykkes Rødovre Kommune at fremskaffe nye lindetræer, der skal erstatte de 20 træer, der lørdag den 15. februar blev knækket af en eller flere ukendte gerningsmænd på rådhuspladsen.

”Planteskolen har lagt sig i selen for at hjælpe os efter den kedelige hændelse og vi har nu 20 nye træer, der er samme træsort og har samme størrelse,” oplyser Anders Møller, der er chef for Rødovre Kommunes vej- og parkafdeling.

Genplantningen finder allerede sted onsdag den 11. marts og det glæder borgmester Erik Nielsen (S).

”Det er skønt, at vi har fået nye træer i samme størrelse. Jeg var selv med oppe og besøge planteskolen, da vi fik gaven af Rødovre Centrum, og der fik jeg oplyst at der var en reserve af træer, hvis der var en af lindetræerne der skulle blive syge eller på anden må gå ud. Vi havde ikke regnet med, at vi skulle få brug for endnu flere træer på grund af groft hærværk, men man kan ikke gardere sig imod dumme mennesker,” siger Erik Nielsen.

Overvejer flere muligheder

På avisens hjemmeside, rnn.dk, har vi i en afstemning spurgt, om Rødovre Kommune skal opsætte overvågningsudstyr op på rådhuspladsen, som et værn mod fremtidig hærværk. 80 procent af de afgivne 161 stemmer mener, at Rødovre Kommune skal kigge på den løsning, men det vil kræve en dispensation, da det ikke er lovligt at overvåge offentlige steder, oplyser Erik Nielsen.

”Vi har ikke en endelig konklusion på, hvordan vi kan sikre os bedre, men vi kigger i øjeblikket på flere forskellige muligheder, der skal forhindre lignende hærværk i fremtiden og gøre det lettere at få fat i kraven på de personer, der udfører hærværk,” siger borgmesteren.

Gave fra Rødovre Centrum

Rødovre Kommune satte de mange nye lindetræer i jorden tilbage i 2015 og træerne var en gave fra Rødovre Centrum og administrerende direktør Jesper Andreasen. De 150 nye lindetræer erstattede de eksisterende lindetræer, der havde vokset sig for store og i øvrigt var misvedligeholdt.

De nye lindetræer skulle være med til at genskabe arkitekt Arne Jacobsens oprindelige idé om kasseformede træer i snorlige rækker, da han tegnede rådhuspladsen i 1954.