Nordjysk sejr

Mads Eller reducerede til 2-1 i slutningen af første periode. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB stillede op til kampen mod Final4 vinderne Frederikshavn White Hawks, uden syv spillere. Håbet om, at flere spillere blev klar efter landsholdspausen lykkedes ikke. I en kamp præget af en lang række udvisninger, vandt Frederkshavn White Hawks med 5-2.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Frederikshavn White Hawks, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Kasper Larsen, Jonas Sass, Teemu Virtala, Thomas Olsen og Magnus Carlsen.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Mads Eller, Steffen Klarskov, Marko Virtala

Anden kæde: Lasse L. Carlsen, Julius Nyqvist, Maksim Popovic, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Kasper Jensen, Miro Keskitalo Andre Pison, Nikolaj Zorko, Christoffer Frænell

Fjerde kæde: Lasse Mortensen, Frederik Kaels, Magnus Galby

Sen reducering af Mads Eller.

RMB kom fint fra start, hvor Nick Crawford, Magnus Galby og Marko Virtala fik afsluttet. Det blev Final4 vinderne der kom foran, da Christopher Frederiksen sendte pucken forbi Matt O’Connor, hvor der var spillet tretten minutter. Fire minutter senere, blev det 2-0 på Anders Erikssons scoring. Kort før periodepausen, fik Mads Eller reduceret til pausestillingen 2-1.

Hektisk afslutning på anden periode.

Der var spillet seks minutter af anden periode, da RMBs Nick Crawford fik to minutter for Hooking. I hjemmeholdets powerplay, faldt periodens første registrerede afslutning. Det lykkedes ikke for White Hawks, at udnytte overtalssituationen.

RMB var igen blevet fuldtallige, da Marko Virtala udlignede til 2-2. Kampens anden udvisning faldt et halvt minut senere, da Frederikshavns Anders Eriksson fik to minutter for Tripping. RMB fik en overtalsmulighed 5 mod 3, da hjemmeholdets Kyle Hope fik 2+10 minutter for Boarding. Stillingen var fortsat 2-2 da Frederikshavn igen blev fuldtallige.

Fire minutter inden periodepausen blev det 3-2, da den tidligere Rødovrespiller Nikolaj Krag Christensen sendte pucken i nettet.

I periodens slutfase, fik Kim Johansson to minutter for Tripping. Inden Kim Johanssons igen kom på isen, øgede Nikolaj Krag Christensen til 4-2, kort før periodepausen.

Tredje periode præget af udvisninger.

Et minut inde i tredje periode, fik RMB en powerplay mulighed, da Frederikshavns Patrick Madsen fik en tur i straffeboksen for Tripping. Endnu en udvisning til hjemmeholdet, fulgt op af en udvisning til Jannik Karvinen. Da begge hold igen var fuldtallige var stillingen fortsat 4-2. Otte minutter inde i tredje periode, faldt periodens fjerde udvisning, da der blev dømt Holding mod Frederikshavns Christian Mieritz.

Udvisningerne fortsatte. Først Lasse L. Carlsen, og så Matt O’Connor. I spil 3 mod 5 øgede hjemmeholdets Mads Larsen til 5-2 hvor der resterede fire minutter af perioden. Frederikshavns Gorm Nyberg Topholt måtte også en tur i straffeboksen, men ingen RMB reducering. En tredje periode, der blev præget af hele seks udvisninger.

RMBs næste kamp.

Torsdag den 13. februar kl. 19:00 mod Esbjerg Energy i Granly Hockey Arena.