Nederlag i hal-jubilæum

Matthias Asperup blev RMBs eneste målscorer i nederlaget til Herning Blue Fox Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for RMB, at vinde kampen mod Herning Blue Fox i Rødovre Centrum Arenas 25-års jubilæum. Efter et jævnbyrdigt opgør, viste uldjyderne mere skarphed og kunne tage hjem med en sikker 1-4 sejr.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Herning Blue Fox, uden Nicklas Carlsen, Kasper Larsen, Jonas Sass, Thomas Olsen, Lasse L. Carlsen og Magnus Galby.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Matthias Asperup, Steffen Klarskov, Marko Virtala

Anden kæde: Kasper Jensen, Julius Nyqvist, Mads Eller, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Lasse Mortensen, Miro Keskitalo, Magnus Carlsen, Teemu Virtala, Maksim Popovic

Fjerde kæde: Christoffer Frænell, Frederik Kaels, Andre Pison, Nikolaj Zorko

Inden kampen mod Herning Blue Fox, overrakte Borgmester Erik Nielsen kr. 60.000 fra Team Rødovre til Rødovre Mighty Bulls, for deres kvalifikation til kvartfinaleserien.

De fremmødte tilskuere i Rødovre Centrum Arena, kunne glæde over den ny ”kube” der er monteret i loftet, samt et forbedret lydanlæg.

To hurtige Herning scoringer.

Mighty Bulls havde en god mulighed for, at komme foran på kampens første angreb, da Steffen Klarskov kom fri foran Hernings mål, men det lykkedes ikke, at passerer Hernings keeper Simon Nielsen. Midt i perioden, fik Hernings Morten Poulsen to minutter for Hooking. RMB fik ikke spillet sig frem til kvalificerede afslutninger.

Herning viste skarphed, da det blev til to scoringer inden for et minut, hvor der var spillet 14 minutter. Først lagde Jonne Virtanen et håndledsskud ind bag Matt O’Connor og 15 sekunder senere blev det 0-2 på Sean Flanagans scoring. En jævnbyrdig første periode, hvor gæsterne var mest effektive med afslutningerne.

Lige anden periode.

Teemu Virtala åbnede anden periode med et kvalificeret slagskud fra blue line, men Simon Nielsen var klar i Herning målet.

Efter fem minutter, måtte dommerparret se video, for at se om pucken var over stregen, bag Matt O’Connor. Efter en længere vurdering, blev der dømt mål til Herning, krediteret til Morten Poulsen.

Midt i perioden, fik Marco Illemann et slag i ansigtet, og måtte blødende forlade isen, med en flænge i læben. Illemann kom tilbage på isen, i slutningen af perioden.

Umiddelbart efter, trak Herning tre udvisninger inden for halvandet minut. I spil fem mod tre, fik Matthias Asperup reduceret til 1-3 på et slagskud.

Seks sekunder før periodepausen, fik Teemu Virtala to minutter for Hooking, så RMB starter tredje periode i undertal, efter en lige og tempofyldt anden periode.

Fik ikke udnyttet powerplay.

Et stolpeskud, var det nærmeste Herning kom i RMBs boksplay, fra starten af tredje periode. Seks minutter inde i tredje periode fik Kasper Jensen to minutter for Hooking. RMB holdt Herning fra scoring i undertal.

Midt i perioden opstod der tumult, da Julius Nyqvist fik en voldsom tackling mod banden. RMB fik to minutter og Herning to plus fem minutter. RMB spillede i overtal i fem minutter. Det lykkedes ikkefor RMB, at få etableret et godkendt powerplay, og det udnyttede Hernings Morten Poulsen med en scoring i undertal til 1-4, hvor der resterede ni minutter af tredje periode.

I kampens sidste sekunder fik Marko Virtala to minutter for High Sticking, men det ændrede ikke på stillingen. Med nederlaget til Herning, blev det til det femte RMB nederlag, i de fem seneste kampe.

RMBs næste kamp.

Fredag den 28. februar kl. 19:30 mod Rungsted Seier Capital, i Bitcoin Arena.