Mobillån: Hvad er det?

Det eneste du har brug for, når du skal have et mobillån er en telefon med adgang til internettet. Det er altså ikke lige som ældre dage, hvor det kun var banken der kunne låne dig penge.

Som nævnt er det mobillån et mindre lån med hurtig udbetaling du kan søge om, når du er på din smartphone. Det er den hurtigste og nemmeste type lån, og selve processen er helt smertefri. Når du vælger et mobillån, vil du få pengene udbetalt med det samme.

Proces

Herunder kan du se, hvordan selve processen med et mobillån i Danmark foregår:

Det første du skal gøre er at indtaste hvor mange penge, du har brug for at låne Derefter skal du udfylde forskellige personlige oplysninger. Dine oplysninger er naturligvis fortrolige, men dem som udbyder lånet, skal bruge oplysningerne, når du skal ind i deres system Nu er du klar til at sende din ansøgning om lånet afsted Når der er gået et par minutter vil du få besked på om du er blevet godkendt til lånet eller ikke Hvis din ansøgning bliver godkendt, bliver der sendt en låneaftale til dig Nu mange du blot at acceptere aftalen, inden det ansøgte beløb vil tikke ind på din bankkonto

Der er ingen tvivl om, at du som låntager går efter de billige lån. Derfor er det en god idé, at du undersøger de forskellige muligheder grundigt. Når du har fundet frem til det mobillån, som du mener giver bedst mening, så ansøg om de ønskede beløb. Hvis du gerne vil gøre selve undersøgelsesprocessen lettere for dig, så kan du finde frem til de bedste og billigste lån ved forskellige sammenligningstjenester og –tabeller. Her er det både tilbagebetalingstid, renter og gebyrer du skal lægge mærke til og vælge ud fra.

Krav

For at du kan blive godkendt til et sms lån, er der naturligvis nogle krav, som du skal opfylde. Se bare her:

Du skal være minimum 18 år og mange låneudbydere kræver, at du er fyldt 21 år

Du skal have adresse i Danmark

Pengene skal ønskes udbetalt til en dansk bankkonto

Du skal kunne underskrive med dit eget NemID

Måske skal du fremvise tidligere lønsedler

Du kan som regel ikke låne penge, hvis du er RKI-registreret

Denne liste er blot et udgangspunkt, men du kan læse meget mere om specifikke krav hos de forskellige låneudbydere.

Sms lån gør altså, at du altid har muligheden for at låne penge lige ved hånden. Du kan læse meget mere om hvordan du finder det bedste mobillån, hvorfor du bør vælge denne type lån, hvordan du kan sammenligne og finde de bedste sms lån lige her.