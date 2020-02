Mighty Bulls klar til Aalborg i kvartfinalen

Foto: Brian Poulsen

ishockey Jo, der er en teoretisk chance for en 7. plads, men det sker ikke og er heller ikke fortjent. Det kan vi konstatere efter Rødovre sikrede sig det ene point i Odense, så fynboerne heller ikke teoretisk kan hente Mighty Bulls i Metalligaen.

Af Peter Fugl Jensen

Fakta 1811 tilskuere Udvisninger:

OdB: 2x2

RMB:5x2

Man må glæde sig over de små sejre som Mighty Bulls fan i denne sæson og dem er der to af indenfor få dage, selvom de faktisk ikke engang involverer en sejr. Det lyder lidt mærkeligt, så vi uddyber:

Den ene ”sejr”var et point i Odense, så Rødovre definitivt sikrede sig en 8. plads og dermed en plads i kvartfinalerne. Det har længe været oplagt på grund af fynboernes enorme nedtur før jul, men omvendt gav det lidt spænding, da Odense pludselig begyndte at sejre på stribe og Rødovres alenlange skadesliste blev endnu længere.

Men det blev aldrig rigtig spændende, for Rødovre er gode til at sikre sig point på egen is trods de mange udfordringer.

Den anden ”sejr”, som fansene i Rødovre kan glæde sig over, er mandagens kamp mod Herning. Der kommer forhåbentlig mange tilskuere, når der er gratis entré. Ud over en god ishockeykamp, vil de fremmødte komme til at nyde en ny ’kube’ under taget, samt forbedret lydanlæg (endelig).

Det er altså en ”sejr”, for det er ikke tit, man oplever markante forbedringer, når det gælder Rødovres idrætsanlæg, hvor selv tiltrængt renovering er en sjældenhed.

Altså en klar ”sejr” for Rødovres fans, der oven i købet får borgmester Erik Nielsen på glatis, fordi han skal overrække 60.000 kroner til Rødovre Mighty Bulls, der er Team Rødovres ’bonus’ for pladsen i kvartfinalen.

Fortjent med 8. plads

Som jeg skrev i en af mine tidligere klummer, har der ikke været spænding om Odense ville hente Rødovre i tabellen eller ej i flere måneder. Afstanden var for stor og Rødovre hentede for mange point på egen is, ligesom det var usandsynligt, Odense ville vinde så godt som samtlige kampe resten af sæsonen.

Ligeså sikkert er det, at Rødovre ikke henter Herlev i de sidste fem runder. Herlev har et forspring på 11 point og Rødovre kan maksimalt opnå 15 point. Det sker ikke og det er også ligegyldigt, for jeg ser toppen af Metalligaen som nogenlunde lige stærk.

Men hvorfor er 8. pladsen så fortjent? Burde vi ikke være bedre placeret end Herlev?

Nej, ikke som sæsonen har udviklet sig.

Rødovre har mindst haft fem spillere på skadeslisten, mens Herlev maksimalt har haft to. Det betyder, de ganske simpelt har haft et bedre mandskab end Rødovre set over sæsonen.

Man kan heller ikke forvente mere, når op til ni spillere har været ude og det har ofte været profiler, som er indskrevet på skadeslisten. Men Rødovre har ikke været gode, til tider har det været elendigt og på egen is blev bundniveuaet nået i nederlaget på 1-3 til Odense og på udebane med 8-0 i Herning.

Når Rødovre har tabt ni point til Odense, så må man bare konstatere, at 8. pladsen er fuldt forjent.

Optimismen er der alligevel

Alligevel er jeg stadig fuld af optimisme, selvom grundspilsvinderen Aab er modstanderen i kvartfinalen. Nordjyderne er fænomenale og favoritværdigheden er 80-20, men det er de 20% Rødovre skal gribe ud efter.

Rødovres situation er så anderledes end andres. Ingen kender reelt Rødovres styrke og i Odense manglede der ’kun’ Jonas Sass, Thomas Olsen og Nicklas Carlsen af forwards. Men der manglede ’kun’ unge spillere på backsiden og dem skal man kunne undvære, men to af dem, Frænell og Carlsen, er med RSIKs U20 til DM i Frederikshavn, så de er med, når det går løs fredag den 13. marts i Aalborg.

Som Nick Crawford udtalte i et nytårs-interview her på rnn.dk: ”Rødovre er holdet de andre ikke kender”.

Han har helt ret og jeg tror ikke, at Aab ville have valgt Rødovre, hvis der var ’frit valg’ af holdene fra nummer 5 til 8, som de foregående sæsoner.

Dertil er Rødovre en for stor ukendt faktor, der kan blive en modbydelig modstander i kvartfinalen.

En uundværlig finne

Jeg er sikker på, at valget ville falde på Herlev, fordi de har toppet deres 1. kæde helt vanvittigt, som må være godt slidt. Alle ved, at stopper man 1. kæden, så stopper man Herlev – bredden er der ganske simpelt ikke, selvom den er blevet markant bedre i denne sæson.

Derfor vil et avancement af Herlev, uanset hvilket hold de kommer til at møde, være en større sensation end hvis Rødovre slår Aalborg ud.

Ud over at Rødovre er en ubekendt faktor, så er der en langt bedre harmoni og et stærkere fællesskab end set i Rødovres omklædningsrum i mange år. Det har flere spillere fortalt mig og det er vigtigt.

Fællesskabet styrkes af kaptajn Teemu Virtala, der er har et ekstremt godt kropssprog, siger tingene så ingen er i tvivl om, at nu skal man holde kæft og spreder en holdsånd, der er unik. Teemu Virtala må bare ikke blive skadet igen, for med finnen i front, er Rødovres chancer større.

Med kun Nicklas Carlsen ude på forwardsiden, og må guderne forbyde flere skader til Rødovre, så kommer tyrene med fire stærke kæder, der alle kan producere. Det er altså svært at dæmme op for fire målfarlige kæder end en eller to.

Sidst, men det er også det vigtigste, så skal Rødovre overkomme deres kompleks, at de ikke kan vinde fire kampe ud af syv.

De har tidligere presset stærke jyske hold, der senere er endt i finalen, men når det gælder, har rødovredrengenes spil været hæmmet og nervøst. I år skal de smide hæmningerne og vise vildskab, mod og tro på, at de kan vinde, når det gælder. Ellers bliver det aldrig til mere end kvartfinaler og det er for tamt.