Lokal iværksætter udvider forretningen

Den lokale rødovreborger Thomas Vangskov har åbnet et nyt autoværksted og bilhandel på Sydvestvej i Glostrup. Forretningen har blandt andet Danmarks næsthøjeste rating på Trustpilot. På billedet ses Thomas med sin kone Charlotte Vangskov, der er bogholder og bræksprutte i firmaet. Foto: Brian Poulsen

bilforhandler Det lå aldrig i kortene, at 37-årige Thomas Vangskov skulle overtage den stolte lokale familievirksomhed. I stedet har han skabt sin egen, som i forrygende tempo har vokset sig stor og i år forventer at fordoble antallet af medarbejdere.

Af Christian Valsted

De sorte gulve er nyvaskede og i den store udstillingshal skinner den hidsige Kia Stinger om kap med en labre Jaguar.

I det flotte kontormiljø kommer rødovreborger Thomas Vangskov mig i møde i nystrøget skjorte, et stort smil og med udstrakt hånd. Han er indehaver af Vangskov Biler og har netop åbnet sin anden afdeling i Glostrup, der fungerer som kombineret autoværksted og bilforhandler.

”Vi har brugt de sidste seks måneder på at total-

istandsætte lokalerne og det er da blevet meget flot,” siger Thomas, imens han viser rundt på værkstedet og de mange nye kvadratmeter, hvor mange nye medarbejdere, hvis alt går efter planer, snart får deres daglige gang.

”Vi er otte fuldtidsansatte i dag, men skal gerne være dobbelt så mange inden året er omme,” fortæller Thomas, der er uddannet automekaniker.

En familie-ting

At Thomas Vangskov blev selvstændig lå lidt i kortene. Han er opvokset på Knud Anchers Vej og husker, hvordan hans forældre altid arbejdede inde på kontoret i privaten, hvor de drev familievirksomheden Vangskov Bustrafik.

”Arbejdskulturen er blevet en del af mig. Jeg har aldrig talt mine timer og jeg er vokset op i en familie, hvor der altid blev arbejdet, men det er ikke sådan at jeg eller mine brødre er blevet forsømt. Vores forældre var jo altid hjemme, men arbejdede bare meget,” siger Thomas, der dog ikke havde noget ønske om at drive familiens firma videre.

”Min storebror har altid kørt som chauffør, så det var oplagt, at det var ham, der gik den vej. Jeg har aldrig selv kørt busserne, men til gengæld repareret dem,” griner Thomas, der i stedet åbnede sin egen bilforretning i Ballerup tilbage i 2012. Han er medlem af Rødovre Erhvervsforening og havde gerne åbnet op lokalt, men den helt egnede grund og beliggenhed lod vente på sig og i stedet kiggede han udenfor kommunegrænsen.

”Jeg har nok altid vidst, at jeg også ville være selvstændig på et tidspunkt. Starte noget fra bunden og selv bestemme arbejdsgangene. Arbejdstiderne er

kun blevet længere, men det har jeg aldrig fortrudt,” siger Thomas om erhvervseventyret, hvor Thomas kone Charlotte har været en solid klippe hele vejen.

“Hun tager sig af bogholderiet og er blæksprutten i firmaet. Hun har om nogen været med til, at vi er kommet dertil hvor vi er,” siger Thomas om forretningen, der hurtigt voksede i Ballerup.

”Der gik ikke længe, før jeg måtte ansætte to mekanikere for udelukkende at tage mig af bilsalget og sidste forår var der behov for mere plads og det fandt vi i Glostrup,” siger Thomas om den nye afdeling, hvor man, udover en hurtig Kia Stinger og en Jaguar, også kan købe helt ‘almindelige’ biler.

”Det er selvfølgelig, de flotteste og dyreste biler vi har stående nypudsede her i forretningen, men vores bilpark er meget bred, så den appellerer til mange. Familiebiler er populære, så dem har vi mange af,” siger indehaveren, der i 2019 spyttede 260 biler ud af forretningen. Med den nye afdeling i Glostrup skulle det tal gerne stige i år.

”Ja, der skulle meget gerne ske en fremgang i salget og det kommer også til at ske. Vi har en ambition om at vækste i 2020 og jeg glæder mig til et godt bilår,” lyder det fra Vangskov, der, i disse miljøtider, hele tiden forsøger at være på forkant med danskernes ønsker og fremtidens bilmarked.

”Danskerne er meget klimabevidste og vi drøfter hele tiden, hvordan vi skal løse opgaven. Om det bliver med større fokus på hybrid- eller elbiler, ved vi endnu ikke, men man skal hele tiden være omstillingsparat, når man driver en virksomhed og ikke sidde og vente på at noget sker. I øjeblikket bliver der også udviklet meget miljøven-

lige dieselmotorer, så fremtidens bilmarkedet kan gå mange veje,” siger Thomas Vangskov.