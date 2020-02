Kommunen påbegynder længeventet projekt

Den nye kupe til Rødovre Skøjte Arena er næsten på plads efter fem dages hårdt arbejde. Kupen skal give en en bedre visuel og lydmæssig oplevelse for tilskuerne til Rødovre Mighty Bulls ishockey kampe. Foto: Brian Poulsen

byggeri Den 28. januar godkendte Kommunalbestyrelsen i Rødovre et forslag om udskiftning af bander og opsætning af en kube i Rødovre Skøjte Arena. I alt er der budgetteret med 4,3 millioner kroner til projektet.

Af Amanda Lee Edelstein

Forslaget om udskiftning af de eksisterende bander til mere fleksible modeller i Rødovres to skøjtehaller og en kube á fire skærme til Rødovre Skøjte Arena er nu godt på vej til at blive realiseret.

I alt er der afsat 4,3 millioner kroner til projektet, hvoraf en million er blevet straks bevilget i forbindelse med budgetvedtagelsen. Borgmester Erik Nielsen pointerer dog:

‘Man kunne have bevaret træningshallens bander (og derved spare penge, red.), men vi valgte at udskifte begge af sikkerhedsmæssige årsager.’

Hele projektet påbegyndes i løbet af 2020 og det kan derfor tolkes som en fin fødselsdags- og jubilæumsgave til Rødovre Skøjte Arena, da hallen fylder 25 år i denne måned.

Projektet er påbegyndt

Første del af projektet er allerede skudt i gang og kommer til at stå klar i løbet af februar. Det drejer sig om opsætningen af fire skærme, der skal fungere som en kube i midten af Arenaen. Kuben skal opgradere den grafiske oplevelse til ishockeykampene for tilskuerne. Rødovre er en af de sidste kommuner til at opgradere deres infoskærme. Samtidig bliver der set nærmere på det nuværende lydanlæg og dets placering.

salgs- og marketingsdirektør hos Rødovre Mighty Bulls, Morten Nielsen, glæder sig over forbedringerne:

“Kuben vil sikre en bedre og mere informativ oplevelse, da en kube er mere synlig (end de nuværende tavler, red.).” Samtidig mener Morten Nielsen, at opgraderingen vil sikre en bedre lyd i hallen, samt åbne op for nye muligheder og dimensioner for sponsorer.

En god nyhed for spillerne

Det er ikke kun tilskuerne, der får glæde af opgraderingerne i Arenaen. En stor del af projektet retter sig nemlig mod at udskifte de eksisterende bander til mere fleksible modeller. Udskiftningen finder sted på både banen og plexiglasset, samt speaker- og spillerbokse.

De nye bløde og fleksible bander skal afhjælpe skadesniveauet i ishockey. Det er nemlig bevist, at blødere bander mindsker risikoen for hovedskader og hjernerystelser hos ishockeyspillere. Udskiftningen af banderne er sat til udførelse hen over sommeren, hvor der ikke er is på banerne. I løbet af de næste par måneder vil der blive taget stilling til at indhente tilbud i forbindelse med ombygningen.

Stor opbakning til projektet

Reelt set kommer beslutningen om en udskiftning af hårde bander til bløde bander højt oppe fra i

fødekæden. Allerede i 2016 meldte Danmarks Ishockey Union nemlig ud, at samtlige 26 isbaner i Danmark skulle opgradere til bløde bander senest i 2020.

“Banderne er et krav for, at vi fortsat må spille ishockey,” pointerer Morten Nielsen. Rødovre Kommune har altså været nødsaget til at finde pengene til udskiftningen af banderne i det kommunale budget, så banen kunne leve op til kravene.

Men hvorfor er ændringen ikke kommet igennem noget tidligere?

“Vi har prioriteret andre ting i kommunen, såsom dræn i Espelundem, samt en løbebane og nye omklædningsfaciliteter ved Rødovre Stadion,” fortæller borgmester Erik Nielsen.

Hos trænerteamet i Rødovre Mighty Bulls er de glade for tiltagene, der vil give hallen et visuelt løft og sikre en bedre sikkerhed for spillerne. Assistent-træner hos Rødovre Mighty Bulls, Morten Andreasen, ser frem til udskiftningen af banderne.

“Det ville have været rart, hvis det var skiftet med det samme af sikkerhedsmæssige grunde, men jeg har fuld forståelse for processen,” ytrer Morten Andreasen om den politiske behandling af sagen.

Første opgradering klar til jubilæumskamp

Du har mulighed for at få glæde af en del af projektet allerede den 24. februar 2020. Her tager Rødovre Mighty Bulls mod Herning Blue Fox på hjemmebane og den nye kube bliver indviet. Der er desuden fri adgang til kampen og happy-hour grundet Rødovre Skøjte Arenas 25-års jubilæum.