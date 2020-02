Kina, har ikke noget at grine af

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så blev kineserne sure på os. Endnu engang har vores hang til at tegne ført til ulykker.

Af Christian Valsted

Først fik vi den arabiske verden på nakken, fordi vi lige skulle tegne en flot skitse af deres profet – ja, og nu har vi tegnet det kinesiske flag med coronavirus i stedet for stjerner.

Den kinesiske ambassadør var så vred, at han bad om en undskyldning. For ellers…?? Ja, for ellers – sker der ikke noget. Fint, så siger vi ikke undskyld.

Personligt havde jeg håbet lidt på, at kineserne ville hente deres pandaer fra ZOO. De har sgu da ikke været andet end en udgift. Et dyr som KUN kan spise bambus og kun gider at bo et sted, hvor der ikke er mere bambus – ja og i øvrigt ikke gider formerere sig. Så skal VI passe på dem for kinesernes skyld. Altså dem som SELV har ødelagt det for pandaerne.

Jeg ved ikke, hvorfor vi er så bange for de kinesere. Jov, det ved jeg godt. Der er 1,4 milliarder af dem og hvis bare vi kan få 1% af dem til at æde OTA Solgryn, så vil det være et kæmpe eksport eventyr for OTA havregryn. Problemet er bare, at kinesere er ligeglade med havregryn og i øvrigt også med bacon, smør og Carlsberg. Ja og med menneskerettigheder og ytringsfrihed.

Der er dog den forskel, at da araberne blev vrede på os, der brændte de Dannebrog i gaderne. Eller det gjorde de faktisk ikke, for de brændte det schweiziske flag af. Det kommer ikke til at ske med kineserne, fordi de har dog styr på, hvordan Dannebrog ser ud. Men den største fornærmelse kineserne kom med, var at kalde os ‘9 hour country’ (9 timers landet) med henvisning til, hvor lang tid det tog for Tyskland at indvadere Danmark. Der glemmer de lidt, hvor hurtigt Japan overtog Manchuriet, som efter krigen blev besat af russerne.

Men det er også lidt fesent med de der tegninger. Der er sgu mere stil over Nordkorea eller Rusland, de truer med at sende A-bomber i hovedet på dem, de ikke bryder sig om. Men danskerne… Ja, vi sender et parpirfly med en tegning af en røv. HA, så kan de lære det.

Og på en eller anden. måde så virker det jo. Kineserne er jo nærmest mere sure på os end på Trump og hans handelskrig.

Men måske skal vi passe lidt bedre på med alt det tegneri. Vi kan komme til at udklække en gruppe af radikaliserede tegnere, som sender billeder af sorte mennesker med hudfarvet plaster til svenskerne. Fede tyskere med små tissemænd til tyskerne, frøgnaskende franskmænd med baskerhue til franskmændene eller en tegning af en fed mand med orange fjæs og pisgult hår til amerikanerne – og det samme til englænderne. Ja, så sidder vi bare tilbage uden venner.

Det må vi undgå, så jeg foreslår, at vi indrykker annonncer i alle verdens aviser med budskabet; at nu sætter vi en effektiv stopper for det danske folks hang til at tegne og vi har med omgående virkning forbudt billedkunst i folkeskolen.

Så bliver den lille kinamand nok glad igen!