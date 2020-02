Katte flytter ind på Heerup Museum

Bestyrelsesformanden for Kattens Værn i Brøndby, Mogens Wilbert, holder tale ved ferniseringen af Heerups Museums nye udstilling: ’Det var kattens: Kæledyr, vilddyr og varsel i kunsten’ Foto: Brian Poulsen

FERNISERING Den lokale kunstner Henry Heerups kattemotiver bliver udstillet på Heerup Museum fra den 7. februar 2020. Udstillingen inkluderer både malerier af Hee- rup og andre kunstnere, men tilfælles har de alle, at katten er i fokus. Tag et smut forbi Heerup Museum, hvis du gerne vil dykke ned i historiske såvel som nutidige forståelser af katten som kæledyr, vilddyr, varsel, ven eller fjende.

Af Amanda Lee Edelstein

Hvis du ikke ved, hvad du skal give dig i kast med i børnenes vinterferie eller henover forårets mange helligdage, så kan du med fordel overveje at tage et smut forbi Heerup Museum.

Den 7. februar 2020 åbner deres udstilling ’Det var kattens: Kæledyr, vilddyr og varsel i kunsten’ med billeder af J. F. Willumsen, Mogens Zieler, Leif Sylvester, Julie Nord og naturligvis også Henry Heerup selv.

Som navnet ligger op til, er det katten, der er i fokus i denne udstilling. Af den grund har museet arbejdet sammen med Kattens Værn i Brøndby for at få udstillingen på benene og vi har derfor været i kontakt med Mogens Wilbert, som er bestyrelsesformand for Kattens Værn. Wilbert var en af taleholderne ved ferniseringen af udstillingen den 6. februar og vi har spurgt ham, hvorfor han har sagt ja til at være en del af udstillingen.

”Jeg kender Heerup som kunstner og ved, at han interesserer sig for katte. Katte og nisser stod Heerups hjerte nært og han lagde aldrig skjul på sin kærlighed til katte. Heerup har endda engang tegnet en plakat til Kattens Værn i Brøndby.”

Taler til det gode i mennesker

Da vi spørger Wilbert, hvorfor man skal tage ind og se udstillingen, er han helt klar i mælet:

”Det skal man, fordi Heerup er en anerkendt kunstner, som maler nogle billeder, der taler til det

gode i mennesker. Han skal hædres. Og så skal han have en udstilling, hvor hans kunst og kattene er i centrum.”

Wilbert nævner desuden, at han håber, at der kommer mange til udstillingen grundet alle de anstrengelser, der er blevet lagt i den. Han mener, at både Heerup som kunstner og museet i sig selv fortjener det, og at det faktisk er et privilegie, at der overhoved findes et museum for Heerup.

Mens vi taler med Mogens Wilbert kan vi tydeligt høre hans stolthed og engagement i at være en del af udstillingen.

”Kattens Værn har aldrig været en del af en udstilling før. Vi er både stolte og beærede over at deltage i dette fælles samarbejde mellem museet og Kattens Værn,” siger Wilbert.

Spreder budskabet

Wilbert pointerer, at selvom der har været et samarbejde mellem de to parter, så er det jo primært en kunstudstilling, som Heerup Museum har stået i spidsen for.

Han udtaler dog, at han håber udstillingen og talen ved ferniseringen kan være med til at sætte fokus på Kattens Værns arbejde med vilde og hjemløse katte.

Wilbert føler nemlig, det er vigtigt at sprede budskabet, at nogen tager sig af de pelsede dyr. Du kan se udstillingen ’Det var kattens: Kæledyr, vilddyr og varsel i kunsten’ på Heerup Museum i perioden den 7. februar til 7. juni 2020. Motiverne gemmer på væsentlige og komplekse fortællinger med tråde tilbage i overtro og eventyr. Eller, som Heerup Museum selv skriver på hjemmesiden:

“Lader kunsten vise os kattens mange ansigter og dykker ned i historiske såvel som nutidige forståelser af katten som kæledyr, vilddyr, varsel, ven eller fjende.”