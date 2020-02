Hyttel og Medoza til OL-kvalifikation

Den Team Rødovre støttede Tobias Hyttel er udtaget til OL-kvalikationsstævnet i Milano i april måned. Foto: Ian Nielsen

taekwondo Rødovre er tæt på at få to udøvere med til OL, for de mangler kun én forhindring før OL i Tokyo 2020 er en realitet. Det er de to Hwarang-kæmpere Shantelle Medoza og Tobias Hyttel, som er udtaget til OL-kvalifi- kationen i Milano.

Af Peter Fugl Jensen

Kun fire danskere i taekwondo har fået muligheden for at kvalificere sig til OL i Tokyo til sommer og blandt dem er de to kæmpere fra rødovreklubben Hwarang Taekwondo Klub Rødovre.

Det er landsholdstræner, Aziz Acharki og sportschef, Amir Rashid, som har udtaget de fire kæmpere til at repræsentere Danmark til OL-kvalifikatione, som foregår i Milano den 18.-19. april.

De beskriver Shantelle Tolentino Medoza:

“Hun stiller op i Senior Damer -49 kg. Shantelle er 17 år og går i 2.g på Tårnby Gymnasium. Hun træner til dagligt i Hwarang Rødovre og er tilknyttet udviklingscenter Vestegnen.”



Shantelle Medoza skal også til OL-kvalifikation i Milano.

“Shantelle har udover en masse nationale resultater en hel del internationale resultater som junior, og har tidligere repræsenteret Danmark ved Junior VM, U21 EM, Senior EM, samt Senior VM. Hun viste storform ved G2 og G1 stævnerne i Helsingborg, hvor hun slog flere topseedede landholdskæmpere fra nogle af Europas stærkeste nationer. Shantelle vandt en flot bronzemedalje og var meget tæt på at komme i finalen. Shantelle viste høj klasse i alle sine kampe og er for alvor trådt fuldstændig upåvirket ind i seniorrækkerne,” lyder begrundelsen for udtagelsen.

Tobias har niveauet til at gå hele vejen

De har også de store rosende frem, når de gælder den Team Rødovre støttede Tobias Hyttel:

“Tobias er 18 år og går i 2.g på Roskilde Handelsskole. Han træner til daglig i Hwarang Rødovre og er tilknyttet udviklingscenter Vestegnen.

Tobias har vundet stort set alle stævner nationalt og har vist meget høj international klasse som junior, hvor han senest vandt bronze ved Junior EM i 2019. Efter sin indtræden i seniorrækkerne har han fortsat sin succes med bronze ved U21 EM i 2019, samt bronze ved G1 stævnet i Helsingborg 2020, hvor han slog flere stærke kæmpere. Tobias har tidligere repræsenteret Danmark ved flere mesterskaber og er nu ved at cementere sit navn i seniorrækkerne. Han har helt klart talentet og niveauet til at gå hele vejen, hvilket har resulteret i en udtagelse til OL-kvalifikationen.”

Kravet for at komme til OL er en plads i finalen til OL-kvalifikationen.