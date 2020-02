Hvilket modetøj skal jeg vælge?

SPONSORERET INDHOLD For rigtig mange danskere har modestrømningen fra de tre europæiske storbyer Paris, London og Milano haft en stor indvirkning på, hvad vi betegner som mode i den vestlige verden.

Af SPONSORERET INDHOLD

Selve modebranchen har været gennem en massiv og konstant udvikling, hvor der hele tiden dukker nye og interessante fænomener op på baggrund af forskellige inspirationer fra forskellige samfundslag. Med det i mente vil denne guide give dig et nyt indblik i den skandinaviske tøjmode, og hvordan det har vundet anerkendelse over hele verden.

Moden i det nye år

Vi er lige sprunget ind i et nyt årti, som ligeledes bliver kendetegnet med nye modetendenser, der hele tiden er i bevægelse og ændrer sig konstant.

Udviklingen i modetrends afhænger meget af hvilken årstid vi er i, og samtidig med det, lader vi os tit inspirere af, hvad kendte personer vælger at begå sig i. Brands som minimum har år efter år formået at designe lækkert tøj, som kan benyttes i alle slags sammenhænge, uanset hvilken type situation man bliver udsat for.

Skandinavisk modetøj

I de skandinaviske lande som Danmark, Norge, Sverige og Finland er tøjet designet ud fra dens enkelhed, minimalisme og funktionalitet. Med andre ord er tøjet fremstillet for at være enkelt i sit udtryk, hvor man fjerner unødvendige indtryk, samtidig med at det er funktionelt at have på og bevæge sig i.

Kendte brands som minimum har siden opstarten i 1997 haft fokus på at designe tøj, der lever op til ovennævnte kriterier. Med Skandinavisk modetøj fra Minimum er du sikker på, at tøjet lever op til den skandinaviske modetrend, samtidig med at du bevarer dit danske look, selvom du bevæger dig rundt i andre dele af verden.

Hvis du er en person, som sætter stor pris på enkelt design med et præg af minimalisme, vil du med stor sandsynlighed blive glad for mange af minimums kollektioner og produkter.