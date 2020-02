Hvad er dit bedste biblo-minde

Har du et godt minde - et billede eller en historie - fra Rødovre Biblioteks første 50 år, så del det med os på andre@rnn.dk eller på Facebook. Foto: Arkiv

jubilæumsuge Det er en ikonisk bygning, der på tirsdag fylder 50 år. Det fejrer Rødovre Bibliotek med arrangementer for både børn og voksne, ligesom de altid har gjort gennem årene. Her på avisen vil vi gerne dele dine bedste minder fra biblioteket, hvis du da har nogle?

Af André Bentsen

Har du danset breakdance på et stykke pap i den store sal, været til rollespil i kælderen eller delt høretelefoner med dit livs kærlighed i pladeafdelingen?

Uanset, hvad dit bedste minde fra Rødovre Bibliotek er, vil vi her på Rødovre Lokal Nyt meget gerne bringe det i avisen, så du kan tage læserne med en tur ned ad Memory Lane.

Præcis det samme, bare på en anden måde, gør biblioteket selv, når den flotte kulturinstitution tirsdag den 18. februar fylder 50 år.

Biblioteket er, hvis du ikke allerede ved det, tegnet af den danske arkitekt og formgiver Arne Jacobsen.

I anledning af fødselsdagen inviterer Rødovre Bibliotek til stor fejring og, ligesom i de gode gamle eventyr, strækker fejringen sig over flere dage.

Abegrotte og lyttebord

Allerede fredag den 31. januar slog biblioteket dørene op for en stor jubilæumsudstilling, hvor man kan se lokalhistoriske billeder af biblioteksbygningen men også af livet i Rødovre i 1970’erne.

Og det er præcis den slags billeder, bare personlige, som vi her på avisen gerne vil have snitterne i.

Fordi historier – og historien selv – bare bliver bedre, når den er personlig.

Derudover vil man kunne gå på opdagelse i en række tableauer, der viser de funktioner biblioteket havde, da det åbnede.

Man vil kunne høre historier ved bibliotekets lyttebord og måske forsøge sig med en forsigtig kravletur på en lille kopi af ’Abegrotten’. De fleste møbler og inventar i udstillingen er originale. Øvrige genstande er venligst udlånt af borgere og ansatte.

Lagkage og musik

Selve fejringen tirsdag den 18. februar bliver delt i to. Først en børnefødselsdag og senere en fødselsdagsreception for voksne.

Klokken 10 kan børnene opleve borgmester Erik Nielsen (S) holde tale, hvorefter Sille og Palle underholder med musik, som børnene lyttede til i 1970.

“Formiddagen slutter med lagkage og mulighed for at gå på opdagelse i jubilæumsudstillingen. Vil man deltage i fødselsdagskoncerten, skal man booke en gratis billet på rdb.dk,” siger Line Horn Andersen fra Rødovre Bibliotek.

Klokken 16 er det de voksnes tur. Her vil Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due (S), holde tale, og der vil efterfølgende være musik.

For de interesserede vil der være mulighed for at komme med på en arkitekturrundvisning eller en omvisning i udstillingen.

Fødselsdagsuge for børn og voksne

Fødselsdagen den 18. februar falder i Rødovre-skolernes vinterferie i uge 8. Derfor vil der være gratis vinterferieaktiviteter for børn fra mandag til fredag kokken 10.

Her vil børnene kunne gå på arkitektur-jagt, lege LEGO-arkitekter, lave tryk inspireret af Arne Jacobsens flotte tapetter og bygge deres egne Cirkeline-tændstikæsker. Lørdag den 22. februar runder vi børneprogrammet af med teaterforestillingen ’Lene og lillebror’, der bygger på tv-klassikeren af næsten samme navn (’Ingrid og lillebror’, red.), som børn kunne se i fjernsynet i 1970,” siger Line Horn Andersen.

Forestillingen er for de 4 til 7-årige og til dette arrangement skal der købes billetter (20 kroner per billet).

Se hele programmet for vinterferien samt oplysninger om billetter til de forskellige arrangementer på rdb.dk.

For de voksne byder biblioteket onsdag den 19. februar på en omgang ’Vild med vinyl’ med fokus på 1970.

Dagen efter fortsætter i musikkens tegn, når personalet inviterer til en omgang ’Guidet fællessang’, hvor sangene selvfølgelig også har rod i 1970’erne. For de voksne slutter ugen af med en udstillingsomvisning om fredagen klokken 16.