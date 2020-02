Hübsch er med i top indenfor boligtrends

SPONSORERET INDHOLD Hvis du enten skal til at indrette dit hjem fra ny eller bare skal friske din nuværende indretning lidt op, så kan det være en god idé at holde dig opdateret på, hvad der trender inden for boligindretning netop nu. Selvom nogle trends har det med at komme og gå, er der andre, som har så tidløst et udtryk, at det vil være moderne langt ud i fremtiden.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der er meget inspiration at hente ved at kigge på trends, og på den måde kan du sørge for at du får en stilren og moderne indretning i dit hjem. Derfor viser vi dig her tre af de største boligtrends netop nu.

Den nordiske indretningsstil er kommet for at blive

Det er måske ikke så overraskende, at den nordiske indretningsstil er allestedsværende i de danske hjem. Ikke desto mindre er dette den allerstørste trend lige nu. Den nordiske stil, som også kaldes “new nordic”, er især præget af minimalistiske udtryk og rolige farver. Det er en trend, der efterhånden har været stor i en del år, og der er ikke meget, der tyder på, at den forsvinder lige foreløbigt.

En af de mest anerkendte brands af interiør i nordisk stil er det danske firma Hübsch. Hübsch har masser af moderne interiør, der passer ideelt til den nordiske indretning. Det rolige udtryk gør deres produkter nemme at indrette med, da de hverken tager for meget eller for lidt opmærksomhed fra resten af hjemmet.

Genbrug passer ind i tidsånden

En trend, som vinder frem i boligindretningen netop nu, er brugen af genbrugselementer. I disse tider, hvor vi alle bliver mere miljøbevidste, er dette en trend, der har potentiale til at blive stor. Hvis du bruger genbrug i din indretning, viser du nemlig indirekte, at du tænker på miljøet. På den måde kan mormors gamle møbler desuden få nyt liv.

Ved at give gamle materialer en ny funktion, har du muligheden for at få et mere råt look i hjemmet. Her gør det nemlig ikke noget, at det interiør du vælger, har lidt patina. Da denne trend stadig er relativt ny, bliver det spændende at se, om den formår at bide sig ordentligt fast i fremtiden.

Før indretningen udenfor

Det er ikke kun inden for hjemmets fire vægge, at vi tænker over indretningen. Det er nemlig blevet en stor trend at koble udearealer sammen med den indendørs del af hjemmet. Det viser sig især ved, at udekøkkener er blevet meget populære. Det bliver set som en luksus at have et udekøkken, da du på den måde formår at udnytte plads på terrassen eller i haven, som ellers ville være gået tabt.

En af de gode ting ved udekøkkener er, at du kan nyde den friske luft samtidig med, at du laver mad. Det er selvfølgelig især dejligt om sommeren, hvor temperaturen er til at være ude hele tiden. Dog kan det også sagtens bruges om vinteren, hvis der sættes terrassevarmere op for at holde kokken varm.