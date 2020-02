Går du med tanken om en ny bil?

SPONSORERET INDHOLD For den enkelte familie kan det være en svær og stor beslutning at anskaffe sig ny bil. Der er mange ting, som skal overvejes såsom, hvilket arbejde man beskæftiger sig med, og hvorvidt privatøkonomien kan rumme en ny og måske dyrere bil.

Heldigvis er der rigtig mange muligheder, som man kan benytte sig af. I den henseende er det vigtigt at gøre sit forarbejde godt, så man får den bedst mulige aftale inden man sætter sin underskrift.

Forskellige former for leasing af bilen

Leasing af biler er med andre ord en aftalt leje i en given periode, hvor du har brugsretten. Det vil sige, at man har ret til at bruge og råde over noget, som man ikke ejer. Man udbetaler et startbeløb, som varierer i forhold til bil og forhandler. Herefter betaler man et månedligt beløb i den periode, som leasingaftalen dækker over.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at privatlease den næste bil, hvis du i forvejen har et godt kendskab til hvor mange kilometer du kører, og hvilke krav du har til bilen. Hvis du kan nikke genkendende til dette, er privatleasing en økonomisk rentabel mulighed for dig som privatperson. I den grad kan det være en fordel at være bevidst om de kørte kilometer stemmer overens med, hvad din kontrakt indeholder. På den måde ender du ikke med at skulle betale ekstra udgifter i form af overkørte kilometer.

Yderligere er der mulighed for erhversleasing, hvor udgifterne betales enten af dit firma eller arbejdsgiver.

En splitleasing kan være det gode alternativ til dig, som både vil have en lækker bil til privat og erhverv. Her bliver udgifterne delt på tværs af ovenstående. Hos PerB cars kan du lease din næste bil, og få klar og konkret information om de forskellige leasingmuligheder, og hvordan det kan sikre en god aftale uden dyre ekstraregninger.