Forberedelserne til erhvervslivet

André Pison Stærmose til venstre med indehaver Rasmus Bech. Foto: Brian Poulsen

André Pison Stærmose spiller for Mighty Bulls og det er nærmest som en fuldtidsstilling tidsmæssigt. Derfor sætter han stor pris på, at LokalBolig i Rødovre giver ham muligheden for at teste, hvordan erhvervet er som ejendomsmægler.

Af Peter Fugl Jensen

Det kræver meget tid spille ishockey med formiddagstræning, eftermiddagstræning og op til tre kampe på en uge, nogle gange på udebane med 8 til 10 timer i en bus.

Men lønnen er ikke høj, når man spiller ishockey i Danmark. Derfor har flere Mighty Bulls spillere studie eller arbejde ved siden af deres sport, men det kræver en tålmodig og fleksibel arbejdsgiver, at have en ishockeyspiller ansat.

”André er i praktik hos os i tre måneder, så vi har fra start afstemt, at nogle dage skal han tidligt afsted. Det er selvfølgelig noget andet den dag, hvor han vil skabe sig en erhvervsmæssig karriere,” siger Rasmus Bech, der er indehaver af LokalBolig Rødovre. Han fortsætter:

”André ved jo, hvad det kræver, hvis man vil have succes, for det er det samme både i elitesport og i det liberale erhverv. Hårdt arbejde lønner sig og det gør ham jo til en interessant profil.”

Ishockeyspiller og finansøkonom

Der er en god stemning i butikken, hvor der jokes med et lunt glimt i øjet og André har også følt sig velkommen fra start.

”Jeg har allerede gode erfaringer med LokalBolig i Søborg, hvor mine forældre solgte deres hus. Af nysgerrighed spurgte jeg ejendomsmægleren, om jeg måtte følge ham over nogle uger og lære branchen at kende. Det fik jeg lov til og da jeg skulle i tre måneders obligatorisk praktik, så var det oplagt at vælge LokalBolig igen og gerne i Rødovre.”

”Jeg er tit med til netværksmøderne hos Rødovre Mighty Bulls, fordi jeg repræsenterer ReXhockey, hvor jeg også arbejder. Derfra kender jeg Rasmus og så ville jeg være i Rødovre på grund af min træning og så kom aftalen i stand. Det var jeg virkelig glad for, for jeg kan rigtig godt lide dem hernede,” fortæller André Pison Stærmose.

Praktikperioden er obligatorisk, da den driftige 24-årige ishockeyspiller læser til finansøkonom og praktikopholdet skal danne grundlag for den afsluttende hovedopgave.

”Det er jo også værdifuldt for mig, så jeg kan finde ud af, om det her er noget for mig, når jeg er færdig med at spille ishockey,” siger André, der sagtens kan se sig selv som ejendomsmægler.

”Det er fedt med salg. Jeg kommer jo med en baggrund, hvor min familie er selvstændig, så jeg er vokset op med salg og det er dét, som driver mig, men jeg kan også lide at tale med mennesker og da jeg ikke er til at sidde på en stol hele dagen, er branchen også god, fordi man skal ud til vurderinger og fremvisninger,” siger han og supplerer:”

”Det er også fedt, man skal være tillidsvækkende.”

Og André er tillidsfuld, ifølge Rasmus Bech.

”André har en god autencitet og vi har allerede erfaret, han har en super personlighed godt kombineret med en god udstråling.”

Hvornår skal du skifte fra ishockey til det liberale erhverv?

”Det her forløb sætter da nogle tanker i gang, men jeg elsker at spille ishockey. Der ingen tvivl om, at det her gerne må blive mit arbejde på et tidspunkt,” siger ishockeyspilleren, butiksassistenten og ejendomsmægleren.