Forargelse slår nye rødder

De vandaliserede træer er nu skåret helt ned, så det kun er stubbene, der står tilbage. Borgmester Erik Nieslen har dog allerede udtalt, at kommunen regner med at erstatte de ødelagte træer. Foto: Privat

hærværk Borgerne i Rødovre står uforstående tilbage efter sidste weekends formålsløse hærværk mod lindetræerne på rådhuspladsen. Træerne fungerer som navnetræer for børn i kommunen.

Af Amanda Lee Edelstein

Det er ikke kun borgmester Erik Nielsen og Rødovre Kommunes kommunikationskonsulent Rasmus Thye Lynghøj, der er oprevet på grund af hærværket begået mod lindetræerne på rådhuspladsen.

Flere og flere personer ytrer deres forargelse over denne meningsløse handling via de sociale medier. Nedenstående kommentarer er blot nogle få udvalgte af dem, der florerer på gruppen ‘Facebook Rødovre’ omkring hændelsen.

”Utroligt hvad nogle mennesker kan få sig til,” skriver et medlem efterfulgt af en sur smiley. En anden person er helt enig og pointerer:

”Det er noget svineri. Håber de finder dem, der har gjort det.”

De fleste stiller sig også decideret uforstående over hærværket

”Hvad pokker tænker de på, det er jo skatteborgernes penge, det går ud over.”

Der er dog også medlemmer, som opfordrer til fællesskab frem for splittelse i lokalsamfundet

”Hvor er det ærgerligt, at der er nogen, der ønsker, at vores by skal hærges. Vi skulle i stedet for i fællesskab passe på vores skønne plet.”

Er overvågning den rette løsning?

Stemningen på de sociale medier har været fyldt med forargelse over den meningsløse vandalisme, hvor flere har foreslået, at der burde opsættes video-

overvågning på rådhuspladsen for at undgå en lignende hændelse i fremtiden.

Af den grund har Lokal Nyt oprettet en meningsmåling for at høre borgernes mening om fremtidig videoovervågning på offentlig grund. Du kan deltage i meningsmålingen på vores hjemmeside rnn.dk.

77% har stemt ja, 20% nej og 3% ved ikke.

Avisen arbejder fortsat på at få en kommentar fra borgmester Erik Nielsen, om det overhovedet er muligt at opsætte videoovervågning på rådhuspladsen eller om kommunen har andre tiltag i ærmet for at undgå en lignende situation i fremtiden.