DM-sølv til RSIKs U20

Christoffer Frænell blev kåre til U20 DMs bedste back. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Rødovres U20-mandskab gjorde en fin figur til sæsonens første DM, da de kom hjem fra Frederikshavn med sølvmedaljer. Værterne fra Vendsyssel blev danske mestre.

Af Peter Fugl Jensen

RSIKs U20-mandskab kvalificerede sig ikke til U20-DM sidste år, men i år var de tilbage i det fine DM-selskab og gjorde det godt.

I den første kamp vandt Rødovre overbevisende med 6-2 over Odense, der var uden deres nærmest uundværlige profiler fra elitemandskaber, der var i gang med at vinde over Mighty Bulls. ’Tabet’ af deres bedste spillere blev for voldsomt for fynboerne, der aldrig kunne matche Rødovre i den kamp.

Træner Brian Madsens tropper havde seks forskellige målskytter, blandt andet den blot 15-årige back Anton Als, der scorede til 3-0.

Den moralske finale

Det skulle vise sig, at lørdagens kamp mellem Rødovre og Frederikshavn blev den afgørende kamp, først og fremmest fordi Hernings DM-favoritter skuffede uden en eneste sejr, og fordi værterne overraskede positivt med det mest disciplinerede spilkoncept, en velspillende keeper Kevin Frydkjær og nogle markante profiler i 1. kæden, der kunne afgøre kampe.

Rødovres forholdsvis unge mandskab, kun Lasse Carlsen er ikke med i næste sæson, var baseret på tre nogenlunde lige gode kæder, der til tider havde det svært mod Frederikshavn, især i 2. periode. Men de godt 450 tilskuere fik en seværdig kamp, der var spændende til det sidste.

I kampens sidste minutter trak Rødovre keeper Magnus Wulff og Rødovre satsede alt på en udligning, men i stedet slog Frederikshavn kontra og da Christoffer Åkesson trak ind foran det tomme mål og Rødovres Christoffer Frænell i samme moment slog på vendelboens stav, blev der dømt slashing.

En udvisning begået med målmanden ude, er lig med en scoring, så selvom pucken aldrig passerede målstregen, afgjorde Åkesson kampen via sin solotur til en fortjent sejr og tæt på en guldtriumf, som kampene havde udviklet sig, for samme dag vandt Odense 5-4 over Herning.

Det betød, at Frederikshavn ’bare’ skulle have point mod Odense for sikre sig guldet og med en stensikker 3-0 sejr kunne vendelboerne bryde ud i vild jubel foran fascinerende 754 tilskuere.

Havde styr på Herning

I den sidste DM-kamp havde Herning chancen for at hive sølv med hjem til Heden, men det krævede en 2-måls sejr over Rødovre.

Selvom de unge rødovrespillere sløsede gevaldigt, efter deres forholdsvis nemme 3-1 føring, så Herning kom på 3-3 og der kom et gran af spænding over kampen, så skete det alligevel ikke. For træner Brian Madsen tog en time-out, fik rusket op i knægtene og så sad Rødovre igen på kampen, hvilket bevises af, at Herning kun havde otte skud på mål efter deres 3-3 udligning midtvejs i kampen.

Rødovre havde ikke mange flere forsøg, men efter Rinalds Vagals 4-3 scoring og RSIK holdt sig fra udvisningsboksen, var der sjælden for alvor fare på færde i Rødovres zone og stillingen var tættere på 5-3 end 4-4, selvom jyderne tog deres keeper Anton Lisberg ud til sidst i jagten på en udligning.

Dermed blev Rødovre nummer to foran Odense, mens Herning blev nummer fire.

Årets U20 spillere:

Målmand: Kevin Frydkjær, Frederikshavn

Back: Christoffer Frænell, Rødovre

Forward: Mikkel Bertelsen, Frederikshavn

Top 6 – topscorerlisten