Det ved alle sgu da!

chrumme Jeg ved godt, at jeg er gammel og jeg har det lidt svært med nye ting.

Af Christian Valsted

Jeg har det eksempelvis lidt svært ved Joe & Juice. Som jeg tidligere har skrevet, så mener jeg, at skulle man bede 100 mennesker om at nævne tre slags juice, så er jeg ret sikker på, at appelsin-juice vil være topscoreren. Men appelsin-juice er et fy-ord hos Joe & Juice, til gengæld kan du få ingefær i ALT.

Nu havde jeg så fødselsdag forleden og i mit firma, så er kravet, at man har wienerbrød eller kage med. Jeg tænkte kringle, borgmesterstang, chokoladetrekant, kanelstang eller noget i den stil.

Jeg kunne kun finde en ”Emmery’s” i Gentofte, som jo slår sig op på at være en bager. Men der blev jeg skuffet. Ikke så meget som en eneste wienerbrødsstang kunne de ryste op med. Jeg kiggede mig lidt omkring:

”Det er en bagerforretning, ikk’?”

– ”Jov, men vi har ikke wienerbrødsstænger. Vi sælger ikke nok af det?”

Jeg kiggede undrende på den rare ekspedient:

”Hvis I er en bager og ikke har købere til wienerbrød, så er der altså noget I gør galt. I er godt klar over, at andre bagere de har faktisk en kringle som logo som oftest hænger i guld over forretningen. Ja, andre tror faktisk så meget på kringlen, at de har en kringle på deres bagerposer.”

Hun smilede til mig og forklarede, at de nok bare satsede på en anden kundegruppe, som måske efterspurgte nogle andre produkter!”

– ”OK. Hvis du nu skulle købe sko, hvilken forretningen ville du så gå ind i?”

– ”En skobutik”

– ”Og hvis du vil købe wienerbrødsstænger…?”

Jeg endte med at købe tre små skære-kager til den nette pris af 265 kroner. Nu ved jeg godt, at jeg befandt mig i Gentofte – der hvor man ikke spørger så meget til pris – med mindre man er filipinsk au-pair på et stramt husholdningsbudget, men jeg kunne sgu ikke dy mig:

”265 kr for tre kager, er det DET jeres kunder efterspørger ?” Hun smilede bare til mig og spurgte, om det bare skulle være på beløbet!

Skuffelsen var stor hos mine kolleger:

”Hvad fanden, har du ikke købt wienerbrød??”

Jeg måtte fortælle, at jeg havde været i den lokale Emmery’s og de ikke havde noget – men jeg havde købt skærekage og den kunne vi jo så få til eftermiddagskaffen.

De kiggede på mig, som var jeg den sidste i universet, som ikke vidste, at skulle man have wienerbrød, så skulle man ikke tage til Emmery’s i Gentofte.

En bager som ikke sælger wienerbrød og en juice-cafe som ikke sælger appelsin-juice.

Jeg er bare ikke med – som i OVERHOVEDET ikke med!