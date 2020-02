Cykler fra Ishøj for at gå #RundtOmRødovre

Region Hovedstaden vil sikre en god fordeling af gymnasieelever, så de største ikke suger alt til sig. Derfor besøgte regionsrådsmedlem Martin Baden (S) forleden området i Rødovre i forbindelse med sin deltagelse i den store #RundtOmRødovre Challenge. Foto: Brian Poulsen

challange Det er god stil at cykle hele vejen fra Ishøj for at deltage i vores store #RundtOmRødovre challenge. Hvis man så kan besøge det lokale gymnasium samtidig for at blive klogere på forholdene der, så er det dobbelt så god stil.

Af André Bentsen

Der findes mange forskellige grunde til, at mange lokale læsere har taget den store RundtOmRødovre Challenge til sig. Ønsket om en bedre form, mere sundhed og et bedre kendskab til lokalområdet er bare nogle af dem, vi har hørt oftest.

Sidstnævnte gælder også for Martin Baden.

Han bor normalt i Ishøj Kommune, men er valgt ind for Socialdemokratiet i Regionsrådet for Rødovre-Herlev kredsen.

Derfor gav det god mening for ham at kombinere arbejdet som politiker med fritid gennem den sjove motionsudfordring, da han forleden ville kigge lidt nærmere på området omkring Rødovre Gymnasium.

“Det er en god måde at lære Rødovre bedre at kende. Jeg kender jo byen i forvejen, men nu kan jeg komme i dybden,” siger Martin Baden, der holder meget af at gå og ikke tror, det bliver et problem at nå rundt på alle veje på 100 dage.

Tur til gymnasium

Da han bankede på døren på redaktionen torsdag eftermiddag, havde han allerede udset sig området i den anden ende af byen, men så var der jo noget at gå efter.

“Jeg vil gerne en tur ned til Rødovre Gymnasium. Det er en konsekvens af noget af det, vi i Regionen beskæftiger os med lige for tiden, nemlig et kapacitetsloft,” siger han og forklarer, mens vi går en lille opvarmningstur:

“Vi indstiller, at gymnasierne får begrænsninger på, hvor mange elever de kan optage, så de store gymnasier ikke suger alt til sig.”

“Rødovre klarer sig rigtig godt, men vi har nogle områder på Vestegnen, hvor de har en manglende tilgang af gymnasieelever. De unges valg må

ikke handle om, at det er nemt at komme dertil, men om deres lyst og deres evner,” tilføjer Martin Baden, der ikke afviser, at hans gåture i byen også vil bringe ham forbi en ishockeykamp.

Holder lidt med Rødovre

“Jeg kommer helt sikkert også forbi skøjtehallen. Der er jeg kommet meget gennem tiden. Jeg praler med, at Bødskov og jeg er de eneste politikere i dette land, der er valgt i en kreds med to hockeyhold,” griner Baden, der har holdt med Herlev i 35 år.

“Det ville være hyklerisk at påstå noget andet, men min søn har spillet i Rødovre, så når de ikke møder hinanden, holder jeg med Rødovre,” forsikrer han.