’Bro’ scorede i mørket

Kevin skulle kun bruge én stikning i dybden og en kælende førsteberøring for at hive årets første scoring i hus. Foto: Ian Nielsen

I god form Hele Rødovres sangskat, ’Bro’, skulle ikke bruge mere end to minutter og meget få berøringer for at lave årets første scoring, da han onsdag aften gav den gas på hjemmebanen.

Af André Bentsen

Der blev ikke brugt mange minutter på hverken opvarmning eller forspil, da Kevin Andreasen, bedre kendt som stemmen bag dansegulvets svedigste kunstnernavn, Bro, scorede på den tidligere hjemmebane i Rødovre.

Bro er mest kendt for sine hurtige fødder på dansegulvet og endnu hurtigere rim på scenen, men onsdag aften skulle han kun bruge to legende lette berøringer før forløsningen kom for den hurtige kantspiller.

Han skulle egentlig have set action allerede sidste weekend, men brændte alt og alle af uden så meget som at sende en besked.

”Jeg lavede en Houdini sidst, så skylder vist en enkelt. Jeg er frisk,” sagde Kevin Andreasen dog kampklart onsdag aften. Det var Islev Boldklub, der til daglig agerer bundprop i den usædvanligt stærke serie 2, der havde budt op til dans i Espelundens kun svagt oplyste mørke, og den udfordring tog Bro og de andre fra B.77s rutinerede (Læs: aldrende, red) andethold pænt imod.

Og så gik det hurtigt. Efter kun ét minuts spil med musklerne blev ’Bro’ sendt i dybden og efter en perfekt førsteberøring kunne han notere sig for årets første scoring og fortjent høste highfives fra alle gutterne.

Også god som wingman

Kort efter viste han sig også som en god wingman, da han agerede assistent på endnu et flot B.77 angreb.

Islev fik via intens fight reduceret, men efter veteranspilleren Martin Fynbos eminente scoring på det endnu flottere oplæg, var der aldrig tvivl om kampens resultat.

”De forhenværende træningskampe har været en pose blandede bolsjer hvor det med tiden er blevet bedre og bedre, så det bliver spændende med en svær test for vikingerne,” skriver Islev Boldklub på deres hjemmeside forud for næste træningskamp, mens den eneste, der har fået lov at udtale sig på B.77s hold, som jo bekendt er stramt mediestyret af Lokal Nyt, som er gået helhjertet ind i serieaffæren, er omvendt fåmælt.

”Jeg synes vi spiller en god kamp, og det var dejligt at se Kevin tilbage med støvler i stedet for dansesko. Så mangler vi bare, at han kan spille en hel halvleg uden at trække efter vejret,” siger holdets omfangsrige anfører, Rune Jensen, der selv blev skiftet ud allerede i første halvleg fordi han skulle hvile stemmen lidt.

B.77 tager den 7. marts klokken 14.45 angiveligt imod Real Madrids satelitklub fra Århus, der er rejst på træningslejr til Espelunden for at pudse formen af mod et hold med Danmarksserieniveau.

”Det kunne de ikke finde, så de må nøjes med os,” siger holdets topscorer, Mikkel Tribler, der håber på at røre bolden lidt mere i næste kamp, når nu Bro nok er skadet.