Blodrøde regnskaber på plejehjem

Rødovre Kommune samarbejder med Dorthe Mariehjemmet og Fonden Mariehjemmene, der ejer plejehjemmet, om en genopretningsplan, der skal bringe plejehjemmet tilbage i en tilfredsstillende driftsmæssig situation. Foto: Red.

genopretningsplan Det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet, på Fortvej, slås med dundrende millionunderskud efter to røde regnskabsår. En genopretningsplan skal sikre plejehjemmets fremtidige drift.

Af Christian Valsted

Indtægter og udgifter hænger ikke sammen på Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet, hvor der bor 90 beboere. Rødovre Kommune har en driftsaftale med plejehjemmet og tal fra de to seneste regnskaber viser en usund drift med stort underskud.

I 2017 lød underskuddet på knap 1,8 millioner kroner og i 2018 var de røde tal på 2,3 millioner kroner, svarende til 4,8 procent af de samlede indtægter.

”Dorthe Mariehjemmet er lige nu udfordret på deres økonomi og da det er Rødovres borgere, som bor på plejehjemmet, er vi selvfølgelig optaget af, at Dorthe Mariehjemmet kommer godt igennem deres økonomiske problemer,” fortæller Britt Jensen (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Splittet bestyrelse

Årsregnskaberne fra 2017 og 2018 mangler begge godkendelse fra fire bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. Rødovre Kommune oplyser, at alle er fratrådt.

I plejehjemmets årsrapport fra 2018 skriver revisionen; “at der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift,” hvis det ikke lykkes plejehjemmet at reducere udgifter og få højere takster.

Siden juni 2019 har Rødovre Kommune holdt månedlige møder med plejehjemmet om en genopretningsplan, der skal sikre plejehjemmets fremtid.

Det er jo ganske almindelig hovedregning, at bruger du for mange penge, så må du enten tilpasse din organisation eller få flere indtægter. I årsregnskaberne kan vi se, at der ikke har været tilstrækkelig styring af plejehjemmet,” fortæller Britt Jensen, inden hun oplyser, at den økonomiske situation på Dorthe Mariehjemmet ikke får nogen betydning for Rødovre Kommunes borgere på plejehjemmet.

”Vi har et godt samarbejde med Dorthe Mariehjemmet om at få genoprettet deres økonomi og vores fælles fokus er, at vores borgere fortsat oplever en god pleje og omsorg på plejehjemmet, hvilket de seneste tilsynsrapporter fra både kommunen og andre myndigheder netop har vist,” siger hun.